بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الموساد يدرج قادة حماس في الخارج على قائمة الاغتيالات

18 ثانية ago
الموساد يدرج قادة حماس في الخارج على قائمة الاغتيالات

وطنا اليوم:عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ”رفع الحصانة عن أعداء إسرائيل”، أدرج جهاز “الموساد”، ضمن بنك أهدافه، عدداً من قادة حركة حماس الفلسطينية في خارج غزة والضفة الغربية.
ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، فإن عملية اغتيال الناطق العسكري باسم “كتائب عز الدين القسام” والمعروف بلقب “أبو عبيدة”، جاءت ضمن استراتيجية اغتيالات أوسع تنفذها إسرائيل ضد من تعتبرهم “عناصر معادية”، في كل من غزة، واليمن، وسوريا، ولبنان، خلال الفترة الأخيرة.
وفي دعم علني لهذه الاستراتيجية، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء أمس الأحد، أن قادة حماس في الخارج قد أدرجوا فعلياً في بنك أهداف الموساد، مضيفاً: “هاجمنا أحد كبار قادة حماس، أبوعبيدة. عملياتنا النوعية لم تنته بعد. معظم قادة حماس الآن خارج القطاع، ولن نتردد في الوصول إليهم أيضاً”.
كما نقلت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، عن رئيس الأركان قوله إن “اغتيال أبوعبيدة تزامن مع سلسلة من العمليات العسكرية المهمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في اليمن، ولبنان، وسوريا، وجبهات أخرى”.
وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في وقت سابق من يوم أمس، أن أبو عبيدة قُتل في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.
ولم يصدر رد فوري من جانب حماس أو “كتائب القسام” على الهجوم.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن أبو عبيدة تعرض للهجوم، موضحاً أن جهاز الأمن العام والجيش نفذا عملية اغتيال السبت الماضي ضد المتحدث باسم حماس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:03

الجغبير: رفع نسب البناء المسموح بها داخل المناطق الصناعية.. يساعد في توسع المصانع وتطويرها

16:00

مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظم بطولة “فورتنايت” على مستوى الشرق الأوسط

15:58

النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الحكومة عن الزراعة

15:43

الهيئة الخيرية: الإنزالات الجوية متوقفة لغايات ترتيبات يجري العمل عليها

15:37

سموتريتش يلوح بترحيل حملة بطاقات الجسور الصفراء والخضراء من الضفة

15:20

وزير الخارجية يشارك بمنتدى بليد الاستراتيجي العشرين في سلوفينيا

15:15

لقطة مقززة من سواريز تشعل كأس الدوريات الأميركي

15:08

بعد نجاحها في العاصمة.. الأمن العام يوسع انتشار دوريات النجدة للشرطة النسائية

14:29

جماعة الحوثي تعلن أسماء قتلى حكومتها بالهجوم الإسرائيلي

14:19

نمو غير مسبوق في موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

14:14

9 وفيات بينها 3 أطفال نتيجة التجويع في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

14:07

رأي في حديث الاستاذ الدكتور اخليف الطراونه

وفيات
وفيات الاثنين 1-9-2025وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025