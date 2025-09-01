الموساد يدرج قادة حماس في الخارج على قائمة الاغتيالات

وطنا اليوم:عقب تلقيه الضوء الأخضر لـ”رفع الحصانة عن أعداء إسرائيل”، أدرج جهاز “الموساد”، ضمن بنك أهدافه، عدداً من قادة حركة حماس الفلسطينية في خارج غزة والضفة الغربية.

ووفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، فإن عملية اغتيال الناطق العسكري باسم “كتائب عز الدين القسام” والمعروف بلقب “أبو عبيدة”، جاءت ضمن استراتيجية اغتيالات أوسع تنفذها إسرائيل ضد من تعتبرهم “عناصر معادية”، في كل من غزة، واليمن، وسوريا، ولبنان، خلال الفترة الأخيرة.

وفي دعم علني لهذه الاستراتيجية، أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مساء أمس الأحد، أن قادة حماس في الخارج قد أدرجوا فعلياً في بنك أهداف الموساد، مضيفاً: “هاجمنا أحد كبار قادة حماس، أبوعبيدة. عملياتنا النوعية لم تنته بعد. معظم قادة حماس الآن خارج القطاع، ولن نتردد في الوصول إليهم أيضاً”.

كما نقلت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، عن رئيس الأركان قوله إن “اغتيال أبوعبيدة تزامن مع سلسلة من العمليات العسكرية المهمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في اليمن، ولبنان، وسوريا، وجبهات أخرى”.

وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، في وقت سابق من يوم أمس، أن أبو عبيدة قُتل في هجوم إسرائيلي على قطاع غزة.

ولم يصدر رد فوري من جانب حماس أو “كتائب القسام” على الهجوم.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن أبو عبيدة تعرض للهجوم، موضحاً أن جهاز الأمن العام والجيش نفذا عملية اغتيال السبت الماضي ضد المتحدث باسم حماس.