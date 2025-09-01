بنك القاهرة عمان
الأسواق الحرة الأردنية تشارك في معرض دمشق الدولي لتعزيز حضورها الإقليمي

26 ثانية ago
الأسواق الحرة الأردنية تشارك في معرض دمشق الدولي لتعزيز حضورها الإقليمي

وطنا اليوم: أعلنت شركة الأسواق الحرة الأردنية عن مشاركتها في معرض دمشق الدولي، أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والتجارية في المنطقة، والذي يجمع مئات الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات والدول.
وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز حضورها الإقليمي والانفتاح على أسواق جديدة، إضافة إلى إبراز دورها الريادي في قطاع الأسواق الحرة في المملكة الأردنية الهاشمية.
وتسعى الأسواق الحرة الأردنية من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الجهات المشاركة، بما يسهم في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية على المستويين العربي والدولي.
ويُعتبر معرض دمشق الدولي منصة رائدة للتبادل التجاري والثقافي، وحدثاً سنوياً مهماً يسهم في بناء جسور التعاون وتوسيع الشراكات الاقتصادية بين المؤسسات من مختلف الدول .


