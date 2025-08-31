استئناف تصدير البندورة الأردنية إلى السعودية وفتح باب استيراد الإجاص

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الزراعة اليوم عن استئناف تصدير محصول البندورة إلى الأسواق السعودية، بعد توقف دام لفترة قصيرة نتيجة تحديات تسويقية.

وأكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن الوزارة عملت خلال فترة توقف التصدير على إيجاد حلول عملية للاختناقات التسويقية، من أبرزها دعم صناعة مركزات البندورة لاستيعاب فائض الإنتاج، حيث تم تخصيص سقف مالي وصل إلى نصف مليون دينار، بهدف التخفيف من آثار توقف الصادرات وحماية المزارعين من الخسائر.

وأضاف خريسات أن استئناف التصدير جاء ثمرة للجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مثمناً تعاون الجانب السعودي واستجابته لاستئناف استيراد البندورة الأردنية، ومؤكداً على أهمية السوق السعودية التي تشكل منفذاً رئيسياً ودائماً للمنتجات الزراعية الأردنية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في خططها الرامية إلى تعزيز انسياب الصادرات الزراعية الأردنية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة، بما يسهم في دعم المزارع الأردني، والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي كجزء من منظومة الأمن الغذائي الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

ويُعد محصول البندورة من أبرز المحاصيل الأردنية الموجهة للتصدير، إذ تصل الكميات المصدرة سنوياً إلى نحو 228 ألف طن، و تشكل ما نسبته 86% من الصادرات الزراعية الاردنية إلى الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودية.

كما تعلن وزارة الزراعة عن فتح باب استيراد محصول الإجاص ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 1/9، من جميع المناشئ.

يُسمح بدخول الإجاص من المناشئ العربية ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 8/9، ويُسمح بدخوله من المناشئ الأخرى ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 15/9