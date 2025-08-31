بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

استئناف تصدير البندورة الأردنية إلى السعودية وفتح باب استيراد الإجاص

31 أغسطس 2025
استئناف تصدير البندورة الأردنية إلى السعودية وفتح باب استيراد الإجاص

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الزراعة اليوم عن استئناف تصدير محصول البندورة إلى الأسواق السعودية، بعد توقف دام لفترة قصيرة نتيجة تحديات تسويقية.
وأكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات أن الوزارة عملت خلال فترة توقف التصدير على إيجاد حلول عملية للاختناقات التسويقية، من أبرزها دعم صناعة مركزات البندورة لاستيعاب فائض الإنتاج، حيث تم تخصيص سقف مالي وصل إلى نصف مليون دينار، بهدف التخفيف من آثار توقف الصادرات وحماية المزارعين من الخسائر.
وأضاف خريسات أن استئناف التصدير جاء ثمرة للجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مثمناً تعاون الجانب السعودي واستجابته لاستئناف استيراد البندورة الأردنية، ومؤكداً على أهمية السوق السعودية التي تشكل منفذاً رئيسياً ودائماً للمنتجات الزراعية الأردنية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ماضية في خططها الرامية إلى تعزيز انسياب الصادرات الزراعية الأردنية وتوسيع قاعدة الأسواق المستقبلة، بما يسهم في دعم المزارع الأردني، والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي كجزء من منظومة الأمن الغذائي الوطني وتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
ويُعد محصول البندورة من أبرز المحاصيل الأردنية الموجهة للتصدير، إذ تصل الكميات المصدرة سنوياً إلى نحو 228 ألف طن، و تشكل ما نسبته 86% من الصادرات الزراعية الاردنية إلى الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودية.
كما تعلن وزارة الزراعة عن فتح باب استيراد محصول الإجاص ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين الموافق 1/9، من جميع المناشئ.
يُسمح بدخول الإجاص من المناشئ العربية ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 8/9، ويُسمح بدخوله من المناشئ الأخرى ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 15/9


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:54

جسر الإنسانية: بين الصدق والخداع

22:25

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي أبو ربيحة والكرادشة والمناصير

21:21

المهارات الرقمية للصفوف الأساسية: خطوة استراتيجية تواجه تحديات بيداغوجية

20:34

ضبط حدث يقود مركبة دون ترخيص وبرفقته 5 طلاب في عمّان

20:27

افراح بني صخر .. الحمّـاد والجبور نسايب

20:12

نزع سلاح المقاومة العربية

20:09

توجه حكومي لإطلاق مشروع شامل يهدف إلى تجميل الفضاءات العامة

20:04

انتشار فيروس جديد شبيه بكورونا في غزة

19:51

قرارات مجلس الوزراء اليوم الاحد – تفاصيل

19:47

المجالي يبدأ أعماله ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية

19:15

الملكة رانيا العبدالله ايقونه وطنية خالدة للمرأة الأردنية العربية والنموذج والقدوة الرائدة.

19:14

رئيس الأعيان : طموحات الملك الوصول إلى الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية

وفيات
وفيات الأحد 31-8-2025وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمن