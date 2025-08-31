مطار الملكة علياء الدولي يستقبل 5,3 مليون مسافر منذ بداية العام

وطنا اليوم:أعلنت مجموعة المطار الدولي، أن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 979,525 مسافرًا في تموز 2025، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، سجّل المطار خلال الشهر 7,592 حركة، دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي، في حين تعامل مع 6,495 طنًا ضمن حركة الشحن الجوي، بانخفاض قدره 6.2% مقارنةً بتموز 2024.

خلال الفترة ما بين كانون الثاني وتموز 2025، استقبل مطار الملكة علياء الدولي إجمالي 5,386,215 مسافرًا، مسجلًا نموًا نسبته 5.5% مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من عام 2024. وشهدت حركة الطائرات أيضًا ارتفاعًا نسبته 1.8%؛ حيث سجّل المطار 43,923 حركة، في حين انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 14.9%، لتصل إلى 38,582 طنًا مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

من جهته، قال نيكولا دفيليير، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي”: “يعكس أداؤنا في تموز النمو المستمر في حركة المسافرين خلال هذا العام، امتدادًا لسلسلة النتائج القياسية التي حققناها في الأشهر السابقة. ويُبرز هذا التقدم ثقة مسافرينا وجهود فريقنا المتفاني. ومن خلال الدمج بين الكفاءة التشغيلية والمعايير العالمية المعتمدة في الخدمة والاستدامة، نواصل تقديم تجربة سلسة ومرحبة يشعر فيها المسافرون كأنهم في بيتهم، عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم”.