العقبة تستضيف البطولة العربية المفتوحة الثالثة لصيد الأسماك

وطنا اليوم:يُنظم الاتحاد الملكي الأردني للرياضات البحرية البطولة العربية المفتوحة الثالثة لصيد الأسماك، في مدينة العقبة خلال الفترة من 5 إلى 7 أيلول، بدعم من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتشارك في البطولة نخبة من الصيادين المحترفين من عدد من الدول العربية الشقيقة، مما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها البطولة على مستوى المنطقة ويؤكد نجاح الأردن في تنظيم واستضافة فعاليات رياضية بحرية كبرى.

ويُنظم الاتحاد على هامش البطولة بطولة العقبة لصيد الأسماك، في إطار دعم الرياضات البحرية المحلية، وإتاحة الفرصة أمام الصيادين الأردنيين والهواة للمشاركة في أجواء احترافية مميزة.

وقال رئيس الاتحاد الملكي للرياضات البحرية رمزي الكباريتي، إن البطولة تعد محفزا مباشرا ‏للحراك السياحي في العقبة، إذ تستقطب الزوار من داخل المملكة وخارجها وتنعش قطاع ‏الضيافة والمطاعم والنقل البحري والتجهيزات الرياضية، مشيرا إلى أن البطولة تسهم في تسليط ‏الضوء على السياحة البحرية كمنتج فريد يعكس جمال البيئة البحرية الأردنية وتنوعها ‏البيولوجي. ‏

وأوضح، أن تنظيم البطولة العربية المفتوحة الثالثة لصيد الأسماك في العقبة يعكس الثقة ‏المتزايدة بالقدرات الأردنية في تنظيم الفعاليات البحرية الكبرى، مبينا أن العقبة باتت وجهة ‏عربية مفضلة لعشاق الرياضات البحرية، وأن الاتحاد يعمل على تعزيز هذا التوجه من ‏خلال تطوير البنية التحتية وتوفير بيئة آمنة ومحترفة للصيادين بما ينسجم مع رؤية المملكة ‏في دعم السياحة الرياضية والبيئية.‏

وأشار الكباريتي إلى أن البطولة تحمل رسالة بيئية وسياحية وتُسهم ‏في رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية وتشجيع الصيد المسؤول بما يضمن ‏استدامة الموارد البحرية للأجيال المقبلة.