أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

وطنا اليوم:في خطاب تحدٍ وتحذير، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، أن أي محاولة لجيش العدو لاحتلال قطاع غزة ستكون “وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية”، متوعداً بأن المقاومة جاهزة لتلقين القوات الغازية “دروساً قاسية”.

وتأتي هذه التصريحات رداً على تهديدات متصاعدة باحتمالية شن عملية برية واسعة في القطاع، حيث أكد أبو عبيدة أن مجاهدي القسام في أعلى درجات الجاهزية والاستنفار.

“وبالٌ على قيادته السياسية والعسكرية”

حذر أبو عبيدة من أن “خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية”، معتبراً أن القرار بخوض معركة برية سيكون له تداعيات استراتيجية وخيمة على صناع القرار لدى العدو.

وأشار إلى أن المقاومة أعدت نفسها لسيناريو الاجتياح البري، وأن الأرض ستكون مسرحاً لمقاومة شرسة وغير متوقعة.

تهديد مباشر بأسر جنود جدد

في تهديد مباشر وموجه، أكد أبو عبيدة أن ثمن أي محاولة لاحتلال غزة سيكون باهظاً، ليس فقط بالخسائر في الأرواح، بل بإمكانية تكرار عمليات الأسر.

وقال: “خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده، وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله”. ويعد هذا التلويح بملف الأسرى أحد أقوى أوراق الضغط التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية.

تأكيد على الجاهزية القتالية العالية

بعث أبو عبيدة برسائل طمأنة للداخل الفلسطيني ورسائل ردع للخارج، مؤكداً على المعنويات المرتفعة لمقاتليه. وقال: “مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية، وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مقاتلي القسام “سيلقنون الغزاة دروساً قاسية بعون الله”، في إشارة إلى أن أي قوة برية متوغلة ستواجه مقاومة عنيفة ومبتكرة