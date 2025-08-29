بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

29 أغسطس 2025
أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

وطنا اليوم:في خطاب تحدٍ وتحذير، أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، أن أي محاولة لجيش العدو لاحتلال قطاع غزة ستكون “وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية”، متوعداً بأن المقاومة جاهزة لتلقين القوات الغازية “دروساً قاسية”.
وتأتي هذه التصريحات رداً على تهديدات متصاعدة باحتمالية شن عملية برية واسعة في القطاع، حيث أكد أبو عبيدة أن مجاهدي القسام في أعلى درجات الجاهزية والاستنفار.

“وبالٌ على قيادته السياسية والعسكرية”
حذر أبو عبيدة من أن “خطط العدو الإجرامية باحتلال غزة ستكون وبالاً على قيادته السياسية والعسكرية”، معتبراً أن القرار بخوض معركة برية سيكون له تداعيات استراتيجية وخيمة على صناع القرار لدى العدو.
وأشار إلى أن المقاومة أعدت نفسها لسيناريو الاجتياح البري، وأن الأرض ستكون مسرحاً لمقاومة شرسة وغير متوقعة.

تهديد مباشر بأسر جنود جدد
في تهديد مباشر وموجه، أكد أبو عبيدة أن ثمن أي محاولة لاحتلال غزة سيكون باهظاً، ليس فقط بالخسائر في الأرواح، بل بإمكانية تكرار عمليات الأسر.
وقال: “خطط احتلال غزة سيدفع ثمنها جيش العدو من دماء جنوده، وستزيد من فرص أسر جنود جدد بإذن الله”. ويعد هذا التلويح بملف الأسرى أحد أقوى أوراق الضغط التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية.

تأكيد على الجاهزية القتالية العالية
بعث أبو عبيدة برسائل طمأنة للداخل الفلسطيني ورسائل ردع للخارج، مؤكداً على المعنويات المرتفعة لمقاتليه. وقال: “مجاهدونا في حالة استنفار وجاهزية ومعنويات عالية، وسيقدمون نماذج فذة في البطولة والاستبسال”.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مقاتلي القسام “سيلقنون الغزاة دروساً قاسية بعون الله”، في إشارة إلى أن أي قوة برية متوغلة ستواجه مقاومة عنيفة ومبتكرة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

مؤسسة المدرسة: تعطّش للسلطة

21:53

برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

20:42

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

20:19

عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

20:09

واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

20:02

عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

19:55

وزير الخارجية: نتنياهو من يعرقل عملية السلام ولا يريد وقف إطلاق النار في غزة

19:48

واشنطن تلغي تأشيرات وفد فلسطين قبيل مؤتمر حل الدولتين

19:43

رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

19:18

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

19:17

من جماليات البيان القرآني .. أهي سِقايةٌ أم صُواعُ المَلِك في سورةِ يوسف

19:09

الاحتلال يعلن استعادة جثتي أسيرين من غزة

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته