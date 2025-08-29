بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

القوات الأميركية تقرر الانسحاب من العاصمة العراقية ومطارها

29 أغسطس 2025
القوات الأميركية تقرر الانسحاب من العاصمة العراقية ومطارها

وطنا اليوم:تنفيذا للاتفاق الثنائي بين البلدين، يرتقب أن تبدأ القوات الأميركية بالانسحاب من العاصمة العراقية بغداد غداً السبت.
كما أوضحت مصادر اليوم الجمعة أن القوات الأميركية ستنسحب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتضمن مراكز دبلوماسية غربية ومقرات رسمية، فضلا عن مطار بغداد، ومقر قيادة العمليات المشتركة.

إلى إقليم كردستان
فيما يرتقب بحسب الاتفاق الذي أبرم بين الجانبين العراقي والأميركي العام الماضي (2024)، أن تحتفظ الولايات المتحدة ببعض القوات في إقليم كردستان لعام إضافي.
وكانت الحكومة العراقية أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن المرحلة الأولى من انسحاب القوات الأميركية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ستنتهي في سبتمبر 2025، على أن تنتهي المرحلة الثانية في 2026.
يذكر أن ما يقارب 2500 جندي أميركي ما زالوا يتواجدون في العراق ضمن التحالف، تحت مهمة تدريبية واستشارية ومعاونة القوات العراقية، بعد أن خفض عددهم إثر دحر تنظيم داعش من البلاد عام 2017.
إلا أن هذا التواجد أثار حفيظة بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية الموالية لإيران في البلاد، ودفع بغداد إلى إطلاق سلسلة اجتماعات مع الجانب الأميركي منذ سنة من أجل إنهاء مهمة التحالف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

مؤسسة المدرسة: تعطّش للسلطة

21:53

برعاية النائب هالة الجراح… كرنفال “توجيهي إربد” يكرم المتفوقين

20:42

إعلان قائمة النشامى لمواجهتي روسيا والدومينيكان وديا

20:35

أبو عبيدة يتوعد جيش العدو بـ دروس قاسية وأسر جنود جدد حال اجتياح غزة

20:19

عطوة اعتراف بإطلاق النار على زوجة النائب السابق أبو سويلم

20:09

واشنطن تفرض رسوما جمركية على الطرود الصغيرة القادمة من أنحاء العالم

20:02

عجلون تستقبل نحو 25 ألف زائر لمواقعها السياحية والاثرية والطبيعية

19:55

وزير الخارجية: نتنياهو من يعرقل عملية السلام ولا يريد وقف إطلاق النار في غزة

19:48

واشنطن تلغي تأشيرات وفد فلسطين قبيل مؤتمر حل الدولتين

19:43

رئيس فرسان التغيير يستقبل رئيس الإتحاد العربي للتطوع والوفد المرافق له

19:18

بيان صادر عن نقابة الأطباء الأردنية

19:17

من جماليات البيان القرآني .. أهي سِقايةٌ أم صُواعُ المَلِك في سورةِ يوسف

وفيات
وفيات الجمعة 29-8-2025وفيات الخميس 28-8-2025وفيات الاربعاء 27-8-2025الرجوب وقيادات وكوادر حزب الأنصار الأردني ينعون زميلهم النائب السابق عضو الحزب الدكتور موسى عمير أبو سويلم ونجله أيمنأردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاته