القوات الأميركية تقرر الانسحاب من العاصمة العراقية ومطارها

وطنا اليوم:تنفيذا للاتفاق الثنائي بين البلدين، يرتقب أن تبدأ القوات الأميركية بالانسحاب من العاصمة العراقية بغداد غداً السبت.

كما أوضحت مصادر اليوم الجمعة أن القوات الأميركية ستنسحب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين، والتي تتضمن مراكز دبلوماسية غربية ومقرات رسمية، فضلا عن مطار بغداد، ومقر قيادة العمليات المشتركة.

إلى إقليم كردستان

فيما يرتقب بحسب الاتفاق الذي أبرم بين الجانبين العراقي والأميركي العام الماضي (2024)، أن تحتفظ الولايات المتحدة ببعض القوات في إقليم كردستان لعام إضافي.

وكانت الحكومة العراقية أكدت أكثر من مرة خلال الفترة الماضية أن المرحلة الأولى من انسحاب القوات الأميركية العاملة ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ستنتهي في سبتمبر 2025، على أن تنتهي المرحلة الثانية في 2026.

يذكر أن ما يقارب 2500 جندي أميركي ما زالوا يتواجدون في العراق ضمن التحالف، تحت مهمة تدريبية واستشارية ومعاونة القوات العراقية، بعد أن خفض عددهم إثر دحر تنظيم داعش من البلاد عام 2017.

إلا أن هذا التواجد أثار حفيظة بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية الموالية لإيران في البلاد، ودفع بغداد إلى إطلاق سلسلة اجتماعات مع الجانب الأميركي منذ سنة من أجل إنهاء مهمة التحالف.