مواجهة بين المتحدثة باسم البيت الأبيض وسلفها حول الصلاة

29 أغسطس 2025
وطنا اليوم:انشغل العديد من الأميركيين خلال الساعات الماضية بحرب اشتعلت بين المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت والمتحدثة السابقة جين ساكي.
أما السبب فيعود إلى دعوة ليفيت للصلاة من أجل حماية الأولاد وعائلات الضحايا والمصابين في حادثة إطلاق نار على تلامذة خلال حضورهم قداساً في مدرسة كاثوليكية جنوب مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، الأربعاء الماضي.
ففي حين اعتبرت ساكي أن الصلوات لا تكفي، قائلة: “كفى من الأفكار والصلوات.. فهي لا تعيد الأطفال للحياة”.
ردت ليفيت خلال إحاطة صحافية من البيت الأبيض، أمس الخميس، معتبرة أن تلك التصريحات غير لائقة، وتفتقر للاحترام تجاه ملايين الأميركيين المؤمنين.
بدوره، دخل نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، على خط الجدال والمواجهة، متسائلاً في تغريدة على حسابه في “إكس”: “لماذا تشعرين بالحاجة إلى مهاجمة الآخرين بسبب صلاتهم بينما كان أطفال مينيابوليس قتلوا أثناء الصلاة؟”.
فيما تداول العديد من المغردين على “إكس” فيديو ليفيت، مؤيدين موقفها.
وكانت السلطات الأميركية أعلنت سابقاً أن مسلحاً أطلق النار على تلاميذ خلال حضورهم قداساً في مدرسة كاثوليكية في جنوب مدينة مينيابوليس، الأربعاء، وقتل طفلين، وأصاب 17 آخرين. وقال مسؤولون إن المهاجم الذي كان يحمل بندقيتين ومسدساً، أطلق عشرات الطلقات النارية عبر النوافذ قبل أن ينتحر.
فيما أوضح قائد شرطة مينيابوليس، براين أوهارا، أن “طفلين صغيرين لقيا حتفهما، يبلغان من العمر 8 و10 سنوات، عندما كانا يجلسان في المقاعد”، مشيراً إلى أن طفلين من بين المصابين حالتهما حرجة.


