مطالب بتكثيف حملات النظافة للحفاظ على المواقع السياحية

وطنا اليوم:طالب مهتمون بالشأن البيئي والسياحي في محافظة عجلون، بتكثيف حملات النظافة في المواقع السياحية وأماكن التنزه والأحياء السكانية بما يسهم في تعزيز جاذبية المحافظة.

وأشارت عضو لجنة تنسيق العمل البيئي رباب القضاة، إلى أن النظافة تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع التعاون للحفاظ على جمالية الأماكن العامة، لا سيما المواقع السياحية التي تشهد إقبالا متزايدا من الزوار والسياح.

وقال عضو الشبكة التنسيقية العربية لمبادرة البيئة تجمعنا، متعب نجادات، إن استمرار تراكم النفايات في بعض المتنزهات يسيء إلى صورة المحافظة أمام الزوار، مشيرًا إلى أهمية زيادة الرقابة وتشديد العقوبات على من يسيئون استخدام المواقع العامة إلى جانب تكثيف الحملات التطوعية التي يشارك فيها المجتمع المحلي.

وقال رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد البشابشة، إن البلدية تواصل بشكل دوري تكثيف حملات النظافة في المواقع السياحية والشوارع والأحياء السكنية من خلال كوادرها وآلياتها، مؤكدا أن البلدية تضع ملف النظافة على رأس أولوياتها وتسعى إلى تحسين واقع الخدمات المقدمة للسكان والزوار على حد سواء.

وأكد مدير البيئة في محافظة عجلون إياس المومني، أن المديرية تنفذ وبشكل متواصل حملات نظافة وطنية تستهدف الغابات والمواقع السياحية والأثرية بهدف الحد من الملوثات البيئية وتعزيز وعي المواطنين بأهمية حماية الطبيعة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تنفذ بالتعاون مع متطوعين وجهات رسمية وأهلية لضمان استدامتها.

وبين رئيس مجلس الخدمات المشتركة في عجلون وليد درادكة، أن المجلس ينفذ برامج وخطط نظافة تشمل الغابات والمواقع السياحية والمتنزهات والأحياء السكنية، موضحا أن هذه الجهود تستند إلى خطة عمل شاملة تستهدف الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في المحافظة.