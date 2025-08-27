ياسمين عبد العزيز تطل بإعلان غنائي مع أحمد سعد

وطنا اليوم:أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز انضمامها إلى حملة إعلانية جديدة لصالح إحدى الشركات الغذائية، حيث تعاونت مع المطرب أحمد سعد في تقديم أغنية خفيفة الطابع حظيت بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب طرحها مباشرة.

خلال الإعلان، ظهرت ياسمين عبد العزيز بمجموعة من الإطلالات المختلفة، إذ ارتدت في أحد المشاهد “ملاية لف” بطابع شعبي تقليدي، بينما قدّم أحمد سعد شخصية صياد بملابس مناسبة للأجواء البحرية، ليكتمل المشهد بروح مرحة. وشارك الثنائي مجموعة من المقاطع الغنائية ذات الطابع الكوميدي الخفيف، بما أضفى على الإعلان أجواءً مميزة.

ونشرت ياسمين عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام” مقطعاً من الإعلان، وكتبت معقبة: “عبوده بيقول الآه مش لاقي حد معاه”، في إشارة إلى كلمات الأغنية التي صاحبت العمل الدعائي، والتي انسجمت مع طابعه الاحتفالي البسيط.

عودة مرتقبة في رمضان 2026

إلى جانب الإعلان، تواصل ياسمين عبد العزيز استعداداتها للعودة إلى الدراما التلفزيونية في الموسم الرمضاني لعام 2026 / نيسان، عبر مسلسل جديد سيُعرض على شاشة MBC، من تأليف عمرو محمود ياسين. ويأتي هذا التعاون ليجدد الشراكة الفنية بينهما بعد نجاحات سابقة.

“زوجة رجل مش مهم”.. فيلم جديد مع أكرم حسني

كما تعمل ياسمين حالياً على تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد “زوجة رجل مش مهم”، الذي يشاركها بطولته النجم أكرم حسني، ومن إخراج معتز التوني. ومن المقرر أن تستأنف تصوير المشاهد المتبقية خلال الفترة المقبلة تمهيداً لطرحه في دور العرض.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “وتقابل حبيب”، من تأليف عمرو محمد ياسين وإخراج محمد خبيري. وتناول العمل قصة سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها، فتقرر الانفصال عنه وخوض تجربة عاطفية جديدة، لكنها تصطدم بعقبات متعددة وتقلبات غير متوقعة في مسار حياتها