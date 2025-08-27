الأوقاف تستدعي مرشحي وظائف المؤذن وخادم المسجد لاستكمال التعيين- أسماء

وطنا اليوم:طالبت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية /مديرية الموارد البشرية من المرشحين للتعيين بوظيفة مؤذن وخادم مسجد مراجعة مبنى الوزارة الكائن في جبل الحسين/ شارع الرازي/ وحدة خدمة الجمهور الساعة العاشرة صباحاً.

واصطحاب الوثائق المطلوبة معهم وذلك كلاً حسب موعده المحدد لاستكمال اجراءات التعيين.

وبينت أن من يتخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً.

وتاليا الوثائق المطلوبة كما حددتها الوزارة:

* صورة مصدقة عن آخر مؤهل علمي ناجح عدد 2

* صورة مصدقة عن شهادة الولادة عدد 2

* صورة مصدقة عن الهوية الشخصية عدد 2

* صورة مصدقة عن دفتر العائلة كاملاً عدد 2

* صورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم ( التأجيل ) او شهادة إ نهاء الخدمة العسكرية عدد 2

* كتاب من مؤسسة الضمان الاجتماعي يفيد بعدم التقاعد او الاشتراك عدد 2

*كتاب من مؤسسة التقاعد العسكري والمدني عدد 2

*وثيقة مصدقة حسب الاصول صادرة عن جامعة البلقاء التطبيقية تثبت عدم الحصول على مؤهل الدبلوم الشامل ( المصدقة + صورة ).

*صور شخصية حديثة عدد 3

* خبرات مصدقة عدد 2 إن وجدت.

* شهادة عدم محكومية حديثة عدد 2

* كشف رقم حسابات الايبان ان وجد عدد