الملك يشهد توقيع اتفاقيات تعاون بين الأردن وكازاخستان

وطنا اليوم:بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاربعاء، زيارة رسمية إلى كازاخستان، التقى خلالها رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكاييف، في قصر أكوردا الرئاسي في أستانا.
ووصل جلالته إلى قصر أكوردا الرئاسي في أستانا، للقاء رئيس الجمهورية.
واقيمت مراسم استقبال رسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله القصر.
وسيشهد جلالة الملك خلال الزيارة تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مشترك.
وكان وصل جلالة الملك، مساء أمس الثلاثاء، إلى مطار نور سلطان نزارباييف في كازاخستان، وكان في استقباله رئيس جمهورية كازاخستان ضمن مراسم وبروتوكلات


