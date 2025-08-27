بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

بنك الإسكان يقدّم جلسة تثقيفية لطلبة جامعة الحسين التقنية حول الأمن السيبراني

57 ثانية ago
بنك الإسكان يقدّم جلسة تثقيفية لطلبة جامعة الحسين التقنية حول الأمن السيبراني

وطنا اليوم:قدّم بنك الإسكان جلسة تثقيفية متخصصة حول مفاهيم ودور الأمن السيبراني في حماية المعاملات المالية، استهدفت نحو 60 طالباً وطالبة من جامعة الحسين التقنية، ضمن إطار رعايته لحملة برنامج “اسأل الخبير المالي” التي تنفذها مؤسسة إنجاز بالتعاون مع جمعية البنوك.
جاء تقديم البنك للجلسة من خلال كوادره المؤهلة في مجال الأمن السيبراني، بهدف توسيع معارف الطلبة حول التطورات التقنية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي، وأثرها على الوظائف والخدمات، بما في ذلك الأمن السيبراني الذي يعتبر اليوم ركيزة أساسية لحماية البيانات والمعاملات المالية في العصر الرقمي.
وتناولت الجلسة إرشادات عملية ونصائح مهنية حول الاستخدام الآمن للتقنيات المصرفية وسبل التعامل الواعي مع المخاطر الرقمية على الصعيد المؤسسي والفردي، إلى جانب تقديم نظرة موسعة حول إجراءات البنك في مجال الأمن السيبراني وحماية البيانات، مع لمحة حول الفرص الوظيفية الواعدة في القطاع المصرفي.
ويشار إلى أن هذه الجلسة تعد واحدة من الجلسات العديدة التي ستتضمنها حملة “اسأل الخبير المالي”، والتي ستعقد في عدد من الجامعات المنتشرة في مختلف المحافظات، كما أنها تعتبر امتداداً لجهود البنك ومبادراته في مجال دعم وتوعية الشباب، المتضمنة مبادرات توعوية سابقة مع مؤسسة “إنجاز”، والمعززة بما يقدمه البنك من محتوى إرشادي متنوع عبر قنواته الإلكترونية بما فيها قسم “إسكان المعرفة” على الموقع الإلكتروني للبنك.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:44

فادي السمردلي يكتب: وهم النهضة الحزبية وتغيب دور الشباب

09:42

باكستان تستدعي الجيش لمواجهة الفيضانات المحتملة

09:38

منصة الطلبه الوافدين في وزارة التعليم العالي

09:28

لا تضيّع الفرصة ! تجربة تسوق معفاة من الرسوم بانتظار الزوار غير المقيمين في السوق الحرة – البوليفارد

09:26

عن أداء محفظة الاستثمارات السياحية لدى الضمان

09:22

سلاح الجو الملكي يفتح باب التقديم لبرنامج الدبلوم الهندسي وفني الطيران

09:14

مقتل 6 من أفراد الجيش السوري في هجوم للاحتلال على ريف دمشق

09:11

إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة الصف الحادي عشر اليوم (رابط)

09:09

القبض على شخص قتل آخر وابنه وأصاب زوجته في أبو نصير

20:52

تشكيلات في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي

20:51

نقابة الأطباء الأردنيين توقّع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العالمية للصحة الرقمية في بريطانيا

20:48

المندوب الدائم وليد عبيدات يقدم أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله