مدير الأمن العام يلتقي وفدا من وزارة الطوارئ والكوارث السورية

4 ساعات ago
وطنا اليوم:التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، وفداً من وزارة الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، برئاسة معاون الوزير لشؤون الطوارئ منير مصطفى.
وأكد اللواء المعايطة خلال اللقاء حرص مديرية الأمن العام على مواصلة دعم ومساندة نظرائها في الدول الشقيقة، انطلاقاً من توجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة في هذا المجال، وبما يرسخ أسس الحماية المدنية والاستجابة للطوارئ .
وأشار مدير الأمن العام إلى أن المديرية ماضية في توطيد أواصر التعاون والتنسيق الأمني والإنساني بين البلدين الشقيقين، بما يمكّنها من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستراتيجية للتعامل بكفاءة وحرفية مع مختلف التحديات.
من جانبه، أشاد معاون الوزير منير مصطفى، بالمستوى المتقدم لمديرية الأمن العام بتشكيلاتها كافة، وبما تمتلكه من قدرات نوعية ووحدات متخصصة في مختلف مجالات العمل والاختصاص، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبراتها التدريبية وتجاربها المتراكمة.
و عبّر معاون الوزير، عن شكر وتقدير الجمهورية العربية السورية قيادة وشعباً للجهود الاستثنائية التي بذلها فريق الإطفاء الأردني خلال مشاركته في عمليات إخماد الحرائق التي اندلعت في محافظة اللاذقية، مثمناً الاستجابة السريعة للمملكة في دعم ومساندة أشقائهم السوريين، والتي تعد إمتداداً للمواقف الأردنية التاريخية في دعم الدول الشقيقة والصديقة


