الأردن وأوزبكستان يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات الملك والرئيس ميرضيائيف

أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا عقب مباحثات موسعة أجراها جلالة الملك عبد ﷲ الثاني ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف في مدينة سمرقند، فيما يلي نصه:

1. بدعوة من فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان السيد شوكت ميرضيائيف، قام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بزيارة دولة إلى أوزبكستان من تاريخ 25 إلى 26 آب 2025.

2. أجرى الزعيمان مباحثات بناءة سادتها الثقة المتبادلة والصداقة، استعرضا خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادلا الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

3. أكد الزعيمان عزمهما على تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، واتفقا على مواصلة تعميق العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والإنسانية بما يعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين.

4. اتفق الزعيمان على تكثيف التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الزراعة والأدوية والطاقة المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

5. أكد الزعيمان أهمية عقد الملتقى الاقتصادي الأول بين الأردن وأوزبكستان في أقرب وقت ممكن، وتفعيل عمل المجلس التجاري الأوزبكي الأردني، لتسهيل التواصل المباشر بين قطاعات الأعمال الأردنية والأوزبكية.

6. أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب الفخامة الرئيس ميرضيائيف أهمية تعزيز التعاون في قطاع السياحة، وسلطا الضوء على إمكانات البلدين كوجهتين ثقافيتين وتاريخيتين فريدتين، واتفقا على أن يعمل البلدان على زيادة التبادل السياحي، وتشجيع البرامج السياحية المشتركة، وتشجيع الاستثمارات التي تعزز التواصل بينهما.

7. أكد الزعيمان أهمية التعاون في مجالات التعليم العالي والشباب والرياضة وبرامج التبادل الثقافي، وأنها أدوات حيوية لتعزيز الصداقة والتفاهم المتبادل بين شعبي الأردن وأوزبكستان.

8. خلال الزيارة، وقع الأردن وأوزبكستان عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي الجوانب التالية:

· إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي

· التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

· التعاون في مجال التعليم العالي

· التعاون في مجال السياحة

· الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول

· التعاون الجمركي

· التعاون في مجال الزراعة والسلامة الغذائية

· التعاون في مجال الخدمات الجوية

· الوقاية والصحة النباتية

· الأوقاف والشؤون الإسلامية

· التعاون في مجال تسليم الأشخاص

· التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس

· التعاون في مجالي البيطرة وصحة الحيوان

9. أكد الزعيمان أهمية تعزيز التعاون في دعم الأهداف الإنمائية والاقتصادية للسير على النهج المبين في استراتيجية أوزبكستان (أوزبكستان 2030) ورؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.

10. دعا جلالة الملك عبدالله الثاني وصاحب الفخامة الرئيس ميرضيائيف إلى الوقف الفوري للحرب على غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، والفتح الفوري لجميع المعابر لتسليم المساعدات إلى القطاع وتوزيعها من قبل وكالات الأمم المتحدة. وأكد الزعيمان الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للشعب الفلسطيني في غزة ومناطق عملها الأخرى، ودعا الزعيمان إلى زيادة الدعم السياسي والمالي للأونروا.

11. أكد الزعيمان أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط يكمن في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، التي أيدتها أيضا منظمة التعاون الإسلامي. وحث الزعيمان على اتخاذ إجراءات دولية فورية ضد الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، وشددا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين في القدس الشرقية.

12. أشاد الرئيس ميرضيائيف بالجهود الإنسانية المستمرة التي يبذلها الأردن للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال الاستمرار في إيصال المساعدات برا وجوا، ومن خلال المستشفيات الميدانية، وأكد فخامته استعداد أوزبكستان للتعاون مع الأردن لتقديم المساعدات العاجلة واللازمة لغزة. وأشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بموقف أوزبكستان الداعم لحل الدولتين، والمساعدات الإنسانية التي تقدمها أوزبكستان لغزة، بما في ذلك توفير العلاج الطبي للفلسطينيين من غزة في أوزبكستان.

13. أكد الزعيمان ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وشدد الرئيس ميرضيائيف على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

14. أكد فخامة الرئيس ميرضيائيف دور الأردن الريادي على الصعيد العالمي في تعزيز قيم التسامح والاعتدال والحوار بين الأديان، من خلال مبادرات مثل رسالة عمان، وكلمة سواء، وأسبوع الوئام بين الأديان، وجهود مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي.

15. أكد جلالة الملك عبدالله الثاني الدور الرئيسي لفخامة الرئيس ميرضيائيف في توفير مناخ سياسي جديد في آسيا الوسطى، يتسم بالثقة المتبادلة والتضامن والاحترام وحسن الجوار والشراكة الاستراتيجية.

16. أكد الزعيمان أهمية الجهود الهادفة إلى تسهيل تحول أفغانستان إلى بلد يسوده السلام والازدهار والاستقرار.

17. أكد الزعيمان مجددا التزامهما بمواصلة التنسيق والدعم المتبادل في إطار الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة.

18. شكر جلالة الملك عبدالله الثاني، فخامة الرئيس ميرضيائيف على حفاوة الاستقبال والضيافة، واتفق الزعيمان على الحفاظ على زخم التبادلات رفيعة المستوى، وعلى أن يتم الاتفاق على موعد الاجتماع الرسمي المقبل عبر القنوات الدبلوماسية