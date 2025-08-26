جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في رام الله

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائلي عن بدء عملية عسكرية واسعة في مدينة رام الله الفلسطينية.

وبرر جيش الاحتلال العملية العسكرية بكشفه محل صرافة يعمل على تمويل عمليات “إرهابية”، بحسب وصفه.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مصدر عسكري بجيش الاحتلال، انه تم بدء عملية عسكرية في مدينة رام الله، لإغلاق محال صرافة ومصادرة أموال مخصصة لتمويل عمليات إرهابية.

وبينت مصادر فلسطينية، ان جيش الاحتلال اقتحم أحد محال الصرافة وسط رام الله والبيرة وصادر محتوياته واعتقل عددا من العاملين.

وقال محافظ مدينة رام الله وابيرة، إن اقتحام الاحتلال لرام الله والبيرة إرهاب منظم ومحاولة لترهيب شعبنا الصامد.

وأدى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله إلى وقوع إصابات بين عدد من الشبان، بسبب تصديهم لإعتداءات قوات الاحتلال.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي مدنا وبلدات في الضفة الغربية بدعوى اعتقال فلسطينيين “مطلوبين”.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتلوا ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.​​​​​​​​​​​​​​