قصائد الشعراء العرب تحلّق في سماء الفحيص

المتوكل طه ناجى غزة والقدس والجابري تغزل بنخيل العراق وعلي الفاعوري امتدح أصالة الفحيصية

وطنا اليوم:اختلطت مشاعر الشعراء بدفق الكلمات فكانت الأمسية الشعرية التي نظمتها إدارة “مهرجان الفحيص – الاردن تاريخ وحضارة” في المتحف الكنسي/ منبر خالد منيزل الثقافي، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي في دورة المهرجان الثانية والثلاثين، مساء يوم أمس الاثنين.

اجتمع الشعراء: المتوكل طه من فلسطين، وعبود الجابري من العراق، وعلى الفاعوري من الاردن، وادار اللقاء الشاعر عيسى صويص الذي رحب بالحضور بقصيدة تبعها بتقديم الشعراء العرب.

اولهم كان الدكتور المتوكل طه صاحب الستين كتاباً بين الشعر والسياسة والنثر، فحيا الأردن والفحيص في مستهل قراءته، ثم ناجى غزة مكاناً تاريخ ووجداناً، وتجولت القصيدة بين صمود أهل غزة وبين الانسان الفلسطيني قائلاً:

ستمر جنازات مبهمة لم يرها احد

تصطحب عويلا أخرس لالوف راحوا أو نزحوا

واستحضر المتوكل طه القدس والأنبياء قائلاً:

المسيح وقصة النبي يوسف واخوته وهدهد سليمان

وأكد بالقصيدة أن:

هذي فلسطين نبض الروح

وتغزل بـ غزة واستذكر الشهداء الذي قضوا فداء لفلسطين. ووصف القدس بأنها بستان السماء ففيها جنة آدم قبل الهبوط.

ثم القى الشاعر العراقي عبود الجابري، المقيم بالأردن منذ عام 1990 مجموعة من القصائد القصيرة، ومن قصيدة بعنوان: “لغير الناطقين بالمحبة”، قرأ:

بستان عجيب

اقترفه كل صباح واحمل عظامي بريد الرغبة

افتض الرسائل سرا فاقرأ

ثم اعيد العناوين الخاطئة

إلى قلب النخلة

لعل غرابا حزينا يمر من هناك

ومن قصيدة بعنوان “نقاهة”، قرأ الشاعر الجابري :

تعافيت

وبدأت اتلمس الطريق مرتجفا

إلى خاتم في يدي

وتعرفت على فضائل أصابعي

وذنوبها.

كما القى قصيدة بعنوان “أخطاء قاتلة” ومنها :

لا يليق بشاعر

أن يرتكب أخطاء قاتلة

بالامس

قلت لحبيبتي :

تعالي فاهتز عرشها

ونما حولها كثير من العشب الغاضب.

وتفاعل الجمهور مع القصائد التي ألقاها الشاعر علي الفاعوري، في ختام الأمسية،

ومنها قصيدة بعنوان: “فلسطيني” حيث انشد قائلا :ً

فلسطيني فلسطيني

وهذا المجد يكفيني

فلسطيني ولي لغتي

ولي أرضي ولي ديني

ولي كوفية تعلو

على رأس الملايين.

ومن قصيدة المشرقون” قرأ الفاعوري :

اشرقوا الأمن رؤوس الثنايا

واطلوا من السهول سرايا

من لهب الصحراء جاءوا خفافا

يبسطون الولاء ايا فايا

حتى يقول الفاعوري :

حين يلسع الجوع ليل النشامى

ياكلون الفخار خبزا وشايا .

وقدم الفاعوري قصيدة بالعامية طاف بها على صفات الاردنيين واهداها لأهالي الفحيص وإلى مدير المهرجان أيمن سماوي، ومنها:

اول بستان زهّر بالدنيا.. الفحيص.

وبذلك عاش جمهور مهرجان الفحيص الثاني والثلاثين مساء شاعريا جميلا مليئا بالدفق العاطفي والوطني تجاه الأردن وفلسطين ونخيل العراق.

وعلى خشبة “مسرح القناطر”، عاش جمهور المهرجان، ليلة من أغنيات الطرب الجميل، التي قدمتها أصوات غنائية أردنية شابة، ينتظرها مستقبل بارز، وهم: عبد الرحمن الخضور، ونتالي سمعان، وياسمن أحمد، حيث قطفوا من بساتين الطرب العربي زهوراً أهدوها بأصواتهم، أغنيات سحرت وشنفت آذان الحضور بما سمعوه، حيث نجح راهان إدارة المهرجان على الأصوات الأردنية الشابة التي وجدت من يقدرها استماعاً وانسجاماً وتفاعلاً.

كما تواصلت في “دارة حمزة” عروض البازار الشعبي ومعرض الحرف اليدوية في “جمعية الفريحات”، كما قدم الفنان سيف حوامدة، في “دارة حمزة”، تنويعات موسيقية وتفاعل معه جمهور الدارة، كما تناولوا بعضاً من منتجات المطبخ الشعبي.

فعاليات اليوم الرابع من “مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة”

الثلاثاء 26/8/2025

المنبر الثقافي في المتحف الكنسي/ منبر خالد منزل

الساعة 7 مساء

تكريم الرواد برعاية دولة الدكتور عبد الله النسور

عن قطاع الاقتصاد: شركة زين

عن قطاع التعليم: الدكتور نذير عبيدات

عن قطاع الفنون: الدكتور إميل حداد

عن قطاع الكاتبات والمؤرخات: الدكتورة هند أبو الشعر

مسرح القناطر

الساعة 9 مساء

حفل غنائي

فرقة بنت البلد – مصر

الفنان سائد حتر- الأردن

دارة حمزة

الساعة 8:30

المطبخ الشعبي

وصلة فنية للفنان أيمن ألفرد