أمنية تطلق خدمة حماية المنشآت ( UGuard) للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن

وطنا اليوم:أطلقت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، خدمتها الأمنية لحماية المنشآت والممتلكات “UGuard” ، وهي منظومة متكاملة صُمّمت خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار دعم شركة أمنية لتطوير بيئة الأعمال من خلال تقديم الخدمات المكتبية الذكية المتكاملة “ Converged Smart Office Services “ حيث تسهم في تعزيز استدامة الأعمال، وبالتالي تكون شركة أمنية مقدم شامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات.

وتوفر خدمة “UGuard” المدعومة بتقنيات من شركة Hikvision“” حلاً أمنياً متكاملاً يشمل حساسات للأبواب والنوافذ لمراقبة الحركة، وكاشفات دخان، وصافرات الانذار، إلى جانب لوحة تحكّم مركزية سهلة الاستخدام تتيح لأصحاب الأعمال مراقبة منشآتهم والتحكّم بها عن بُعد وفي الوقت الفعلي، كما يمكن ربط النظام مع غرفة القيادة والسيطرة لدى الأمن العام عبر مؤسسات مرخّصة.

ومن الجدير بالذكر ان الخدمات المكتبية الذكية تشمل عدد من الخدمات مثل الانترنت، والهاتف الارضي الثابت، والاتصال الموحد، ونقاط البيع الالكتروني، والفوترة الالكترونية، والخدمات السحابية والأمن السبراني، والمراقبة التلفزيونية ” CCTV “، وغيرها من الخدمات.

وقال رئيس دائرة قطاع الأعمال في شركة أمنية إياد جبر:” إطلاق خدمة حماية المنشات “”UGuard الى جانب مجموعة الخدمات المكتبية الذكية هو انعكاس حقيقي لفلسفة شركة أمنية في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو التحول الرقمي، وليس فقط عبر توفير حلول تقنية متقدمة، بل من خلال تقديم تجربة موثوقة ومدعومة محلياً تواكب طبيعة هذه الشركات وتحدياتها اليومية”، موضحاً أن شركة أمنية تولي أمن الشركات والمنشآت أولوية قصوى وتسعى من خلال هذه الخدمة إلى منح أصحاب الأعمال ثقة بأن منشآتهم محمية على مدار الساعة، وبأن لديها دائماً القدرة على التكيف مع متغيرات السوق واحتياجات عملائها المتجددة.

وتمتاز الخدمة بسهولة التركيب والتشغيل، مع تغطية شاملة ضد التعديات والمخاطر، مما يجعلها خياراً مثالياً للشركات الباحثة عن توازن بين الكفاءة والبساطة والموثوقية. كما يتيح تصميم النظام إمكانية التوسّع المستقبلي لربطه بخدمات أمنية أخرى تقدمها الشركة لقطاع الأعمال. .

ويُعد إطلاق خدمة حماية المنشات “UGuard” جزءً من استراتيجية شركة أمنية الهادفة إلى دعم نمو واستقرار قطاع الأعمال في المملكة، مع تركيز خاص على تلبية احتياجات قطاعات حيوية تشمل التجزئة، المختبرات، الصيدليات، المكاتب والمستودعات، من خلال حلول أمنية متطورة وسهلة الاستخدام.