ترامب: واشنطن آمنة من جديد بعد حملة أمنية غير مسبوقة

وطنا اليوم:أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العاصمة واشنطن أصبحت “آمنة ومزدهرة”، بعد حملة أمنية واسعة شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدلات الجريمة.

وقال الرئيس ترامب على حسابه بمنصة “تروث سوشيال”: “في واشنطن، حيث تم خفض معدلات الجريمة إلى ما يقارب الصفر، لم تُسجل أية جريمة قتل منذ تسعة أيام، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات. مئات المجرمين أُلقي القبض عليهم، وصودرت أسلحتهم غير القانونية. العاصمة آمنة من جديد وتزدهر”.

وتعزز هذه التصريحات ما كشفته شبكة “فوكس نيوز”، التي أوضحت أن عدد الاعتقالات في العاصمة تجاوز 1007 حالات منذ بدء الحملة الفيدرالية في 11 أغسطس (آب) الجاري، فيما صودرت 111 قطعة سلاح غير قانونية. وأضاف التقرير أن يوم الأحد وحده شهد 86 اعتقالًا ومصادرة 10 أسلحة.

ويصف التقرير هذه النتائج بأنها إنجاز أمني غير مسبوق في مدينة لطالما عانت من ارتفاع معدلات الجريمة، حيث تمثل فترة الـ12 يومًا دون تسجيل أي جريمة قتل أطول فترة من نوعها منذ ما قبل جائحة كورونا.

ويرى مؤيدو الرئيس ترامب أن هذه الأرقام تعكس نجاح التدخل الفيدرالي في إعادة فرض النظام والأمن، بينما يتوقع أن تستمر الخطوة في إثارة الجدل سياسيًا بين الجمهوريين والديمقراطيين حول دور الحكومة الفيدرالية في إدارة الأمن المحلي.

فقد أشاد أعضاء بارزون في الحزب بالحملة، معتبرين أنها تعكس ما يسمونه بـ”القيادة الحازمة” في مواجهة الجريمة، وأنها رسالة واضحة إلى المدن الأميركية الأخرى التي تعاني من معدلات مرتفعة للجريمة.