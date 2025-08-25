فيديو جنوني يورط وزير النقل التركي وينتهي بغرامة واعتذار

وطنا اليوم:في واقعة أثارت جدلاً واسعاً في تركيا، تعرض وزير النقل عبد القادر أورال أوغلو لمخالفة مرورية، بعد نشره مقطع فيديو يوثق قيادته بسرعة “جنونية” بلغت 225 كيلومتراً في الساعة على طريق سريع، أي ما يقارب ضعف الحد القانوني المسموح به.

وقد أثارت هذه الحادثة، التي وثقها الوزير بنفسه، موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع شرطة المرور إلى التحرك وفرض غرامة مالية عليه، ليضطر الوزير في النهاية إلى تقديم اعتذار رسمي للأمة.

فيديو السرعة: من احتفال بالإنجازات إلى إثارة للجدل

بدأت القصة عندما نشر الوزير أورال أوغلو عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو يستعرض فيه جودة البنية التحتية للطرق في تركيا.

وأظهر الفيديو، الذي تم تركيبه على أنغام موسيقى شعبية ومقتطفات من خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان، عداد سرعة سيارة الوزير وهو يرتفع بشكل كبير على طريق أنقرة – نيدا السريع، بينما كان يتجاوز المركبات الأخرى.

وعلى الرغم من أن الهدف من الفيديو كان على ما يبدو الإشادة بإنجازات الحكومة، إلا أنه تحول إلى دليل إدانة، حيث وثق مخالفة صريحة وخطيرة للقانون.

غرامة واعتذار رسمي

في مواجهة الانتقادات الشعبية الواسعة، أعلنت شرطة المرور التركية عن فرض غرامة مالية قدرها 9,267 ليرة تركية (نحو 280 دولاراً) على الوزير بسبب تجاوزه السرعة المقررة.

وبعد صدور المخالفة، قام الوزير أورال أوغلو بنشر صورة للمخالفة على منصة “إكس”، وأرفقها بتعليق مقتضب قال فيه: “أعتذر لأمتنا”.

سياق مقلق: حوادث الطرق في تركيا

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، حيث يبلغ الحد الأقصى للسرعة على الطرق السريعة في تركيا 140 كيلومتراً في الساعة.

وتظهر البيانات الرسمية أن البلاد شهدت في العام الماضي نحو 1.5 مليون حادث طريق، أسفرت عن وفاة 6,351 شخصاً، مما يسلط الضوء على خطورة التجاوزات المرورية، خاصة عندما تأتي من مسؤول رفيع المستوى