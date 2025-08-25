الحيصة: الأردن وسوريا اتفقا على إدارة عادلة لحوض اليرموك وتفعيل الاستمطار

وطنا اليوم:أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، وجود تفاهمات مع الجانب السوري بشأن إدارة الموارد المائية في حوض نهر اليرموك، على خلاف ما كان سائداً في النظام السابق.

وقال الحيصة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية، الاثنين، إن الاجتماعات الأخيرة أعادت تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك، وتم خلالها دراسة الاستنزاف العشوائي في عدد من السدود والآبار المخالفة على الحوض.

وأضاف أن هذه الجهود أسفرت عن قرار ومرسوم حكومي سوري يقضي بوقف الآبار المخالفة.

وأشار إلى أن الأردن قدم دراسة متكاملة لحوض اليرموك تغطي الجانبين الأردني والسوري، بهدف تحقيق تقاسم عادل للمياه بين البلدين.

ولفت الحيصة إلى أن هناك آمالاً بمواسم مطرية جيدة في المنطقة، التي وصفها بالمناطق الواعدة، مؤكداً الاتفاق مع الجانب السوري على استخدام الاستمطار كحل لتعزيز الموارد المائية.

وأشار إلى خطة لتدريب المهندسين السوريين على إدارة السدود والأحواض المائية، والتحكم الإلكتروني وتوزيع المياه بشكل أكثر فعالية.

وأكد الحيصة أن هذه الخطوات تمثل انطلاقة جديدة للتعاون المائي بين الأردن وسوريا، وتعكس التزام الطرفين بحماية الموارد المائية وضمان الاستدامة.