تحذير أممي من استشهاد 132 ألف طفل جوعا في غزة خلال 3أشهر

وطنا اليوم:قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، عصام العاروري، الأحد، إن أكثر من 285 شخصاً، بينهم 115 طفلاً، قضوا جوعاً في قطاع غزة.

وحذر العاروري من أن خطر الموت جوعاً يهدد 132 ألف طفل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما لم يتم وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بشكل عاجل.

وأشار إلى أن من لا يموت جوعاً في غزة؛ فإن فرص نجاته تبقى ضعيفة؛ بسبب تلف أعضاء الجسم الناتج عن نقص الغذاء، لافتاً النظر إلى وجود أكثر من 600 جريح عاجزين عن التنقل وسط أوامر إخلاء المستشفيات وغياب وسائل لنقل المرضى.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة جدا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.