كابيتال بنك يرسّخ التزامه بالتمكين المالي للشباب بإطلاق النسخة الثانية من برنامج “Money Matters”

وطنا اليوم:ضمن استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية وترسيخ مبادئ الوعي المالي لدى الشباب، أطلق كابيتال بنك النسخة الثانية من برنامجه التوعوي والتفاعلي”Money Matters”، والذي استهدف مجموعة من أبناء العملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وذلك في Capital Campus -مركز التدريب المتخصص التابع للبنك-.

ويأتي إطلاق النسخة الثانية بعد النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في عامه الأول، إذ يشكل استمرار هذا البرنامج دليلاً واضحاً على إيمان كابيتال بنك بأهمية الاستثمار المعرفي طويل الأمد في فئة الشباب، وإعداده لجيل واعٍ يمتلك المهارات المالية التي تمكّنه من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واحترافية.

وخلال الفعالية التي امتدت لثلاث ساعات، انخرط المشاركون في سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تناولت مفاهيم محورية في الثقافة المالية، مثل إعداد الميزانيات، والتخطيط المالي السليم، وترشيد الإنفاق، ومبادئ الادخار، إضافة إلى إدارة الائتمان والديون، وحقوق المستهلك، ومبادئ ريادة الأعمال.

وأتاح البرنامج للمشاركين فرصة تطبيق ما تعلموه عملياً من خلال أنشطة جماعية وورش عمل، انتهت بإعداد خطط عمل قدّموها أمام المدربين وزملائهم، مما عزّز من روح المبادرة والتفكير النقدي والعمل ضمن فريق.

وفي تعليقها على أهمية هذه المبادرة، أكدت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، أن برنامج Money Matters يشكل نموذجاً عملياً لاستراتيجية البنك في دعم التمكين المالي، من خلال غرس مفاهيم مالية أساسية لدى فئة الشباب، وتمكينهم من أدوات المعرفة التي تساهم في بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً. وأشارت بارطو إلى أن برنامج Money Matters ينسجم مع توجهات البنك المركزي الأردني في ترسيخ الثقافة المالية.

يذكر أن “Money Matters” يُعد أحد البرامج المميزة التي يقدّمها كابيتال بنك ضمن مبادرة “دير مالك” إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى خلق بيئة معرفية داعمة للفئات الشابة، وبناء جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة، تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.