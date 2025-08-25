بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

كابيتال بنك يرسّخ التزامه بالتمكين المالي للشباب بإطلاق النسخة الثانية من برنامج “Money Matters”

25 أغسطس 2025
كابيتال بنك يرسّخ التزامه بالتمكين المالي للشباب بإطلاق النسخة الثانية من برنامج “Money Matters”

وطنا اليوم:ضمن استراتيجيته الرامية إلى تعزيز الثقافة المالية وترسيخ مبادئ الوعي المالي لدى الشباب، أطلق كابيتال بنك النسخة الثانية من برنامجه التوعوي والتفاعلي”Money Matters”، والذي استهدف مجموعة من أبناء العملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، وذلك في Capital Campus -مركز التدريب المتخصص التابع للبنك-.
ويأتي إطلاق النسخة الثانية بعد النجاح اللافت الذي حققه البرنامج في عامه الأول، إذ يشكل استمرار هذا البرنامج دليلاً واضحاً على إيمان كابيتال بنك بأهمية الاستثمار المعرفي طويل الأمد في فئة الشباب، وإعداده لجيل واعٍ يمتلك المهارات المالية التي تمكّنه من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واحترافية.
وخلال الفعالية التي امتدت لثلاث ساعات، انخرط المشاركون في سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تناولت مفاهيم محورية في الثقافة المالية، مثل إعداد الميزانيات، والتخطيط المالي السليم، وترشيد الإنفاق، ومبادئ الادخار، إضافة إلى إدارة الائتمان والديون، وحقوق المستهلك، ومبادئ ريادة الأعمال.
وأتاح البرنامج للمشاركين فرصة تطبيق ما تعلموه عملياً من خلال أنشطة جماعية وورش عمل، انتهت بإعداد خطط عمل قدّموها أمام المدربين وزملائهم، مما عزّز من روح المبادرة والتفكير النقدي والعمل ضمن فريق.
وفي تعليقها على أهمية هذه المبادرة، أكدت رئيسة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك تولين بارطو، أن برنامج Money Matters يشكل نموذجاً عملياً لاستراتيجية البنك في دعم التمكين المالي، من خلال غرس مفاهيم مالية أساسية لدى فئة الشباب، وتمكينهم من أدوات المعرفة التي تساهم في بناء مستقبل مالي أكثر استقراراً. وأشارت بارطو إلى أن برنامج Money Matters ينسجم مع توجهات البنك المركزي الأردني في ترسيخ الثقافة المالية.
يذكر أن “Money Matters” يُعد أحد البرامج المميزة التي يقدّمها كابيتال بنك ضمن مبادرة “دير مالك” إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى خلق بيئة معرفية داعمة للفئات الشابة، وبناء جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة، تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

حزب ارادة يشكل لجنة للتفاوض ويقرر الترشح لموقع رئيس مجلس النواب

19:18

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يعقد أولى الورش التشاركية لمناقشة استراتيجية المركز للأعوام 2026-2028

19:14

البدور: 10 فرق تعمل لتجهيز مستشفى الأميرة بسمة الجديد

19:11

رئيس كازاخستان يستقبل الملك لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نزارباييف

19:06

الأشغال والصحة: خطط لتسريع تنفيذ 57 مشروعا صحيا بقيمة 157 مليون دينار

19:03

إلغاء المحددات على الرحلات الجوية بين الأردن وأوزبكستان

16:56

الملك: حريصون على توسيع شراكة الأردن مع أوزبكستان لخدمة شعبينا

16:51

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:49

بني مصطفى والبلبيسي تجريان زيارات مفاجئة لمكاتب المعونة

15:59

ارتفاع حجم الصادرات الأردنية إلى سوريا بنسبة 405%

15:53

العموش يكشف: النسور وعدني بالتمويل والنجاح في انتخابات 1997

15:45

الأمن العام يكشف تفاصيل مقتل فتاة خنقاً في عمّان

وفيات
أردنية تلحق بزوجها بعد ساعة من وفاتهوفيات الثلاثاء 26-8-2025وفيات الاثنين 25-8-2025وفيات الأحد 24-8-2025ابراهيم شاه زاده في ذمة الله