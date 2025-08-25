بنك القاهرة عمان
الاثنين: انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها

25 أغسطس 2025
الاثنين: انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها

وطنا اليوم:تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويصبح الطقس صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الخميس، صيفيا عاديا في اغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 38 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 42 – 26، وفي البحر الميت 41 – 25، وفي خليج العقبة 41 – 26 درجة مئوية


