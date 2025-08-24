الجغبير: الغذاء والدواء تسهم في تسهيل التصدير وتطوير الصناعة المحلية

خلال لقاء مدبر “الغذاء والدواء” القطاع الصناعي في “صناعة عمان”

الجغبير: الصناعة الوطنية تحافظ على استقرار الأمن الغذائي والدوائي للمملكة

عبيدات: القطاع الصناعي شريك استراتيجي في بناء الاقتصاد الوطني

وطنا اليوم:ثمَن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الدور الهام الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بالرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية والدوائية، الأمر الذي يساهم في تطويرالصناعات المحلية وتسهيل عملية تصدير منتجاتها الى الأسواق الخارجيىة.

وأضاف الجغبير خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، جمع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات بالقطاع الصناعي، الاحد، ان الصناعات الأردنية تسهم في تحقيق الامن الغذائي والدوائي للمملكة من خلال استمرار عملياتها الإنتاجية لتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين.

ودعا الجغبير إلى تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع المعيقات أمام الصادرات الصناعية الأردنية إلى أسواقها، وخصوصا فيما يتعلق بالمعيقات الإدارية، مشددًا على ضرورة التواصل مع الدول التي يتم التصدير إليها بهدف اعتماد الفحوصات المخبرية التي تجريها المؤسسة لتجنب إجراء فحوصات أخرى عند وصول البضائع إلى هذه الاسواق.

من جهتها اكدت عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة عبيدات أن القطاع الصناعي شريك استراتيجي في بناء الاقتصاد الوطني، مشددة على أن دورالمؤسسة يتعدى الدور الرقابي فقط إلى مؤسسة محفزة للاستثمارات في الصناعات المختلفة، لا سيما الغذائية والدوائية، وأوضحت أن رؤية المرحلة القادمة مستوحاة من رؤية التحديث الاقتصادي، والتي تعزز دعم الاقتصاد الوطني من خلال تسريع الانجاز بكفاءة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت عبيدات التزام المؤسسة بفتح الأبواب أمام مقترحات القطاع الصناعي والوقوف على أي قضايا لمعالجتها والعمل بروح الفريق لإيجاد حلول سريعة وعملية لتجاوز أي قضايا قد تواجه هذا القطاع الحيوي فيما يتعلق بعمل المؤسسة وبما يعزز التشاركية ويمكن من تحقيق الأهداف المشتركة.

وبينت أن أتمتة كافة العمليات بشكل كامل وتعزيز الكوادر البشرية في مقدمة الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها المؤسسة لغايات التطوير وتسريع الإنجاز بكفاءة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، مؤكدة الالتزام بتقديم الدعم للصناعة الوطنية لتوطينها، وتذليل أي معيقات قد تواجه وصول صادراتها إلى الأسواق الخارجية. كما قالت عبيدات أن ضمان جودة الصناعة الوطنية الغذائية والدوائية هو الضامن لتنافسية المنتج الأردني واستمراره في الأسواق وفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمامه، وأضافت أن عبارة “صنع في الأردن” تعكس للجميع صناعة متميزة.

وتم خلال اللقاء طرح عدد من القضايا الخاصة ببعض الشركات الصناعية ومنها تسريع عملية إصدار نتائح الفحوصات المخبرية وكذلك تعزيز دور مكاتب مؤسسة الغذاء والدواء في المناطق الصناعية.