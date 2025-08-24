الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن يلتقي برئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الجدد

وطنا اليوم:اختتمت أورنج الأردن جولتها في مدينة العقبة بقيادة رئيسها التنفيذي، المهندس فيليب منصور، وبمشاركة عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، والتي تخللتها لقاءات ترحيبية واجتماعات استراتيجية مثمرة، وتضمنت عدداً من الفعاليات مع الزبائن والشركاء والمجتمع.

وفي إطار الزيارة التي تجسد الشراكة الاستراتيجية مع أهم المؤسسات الوطنية في العقبة، زار الرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA)، لتهنئة رئيس مجلس المفوضين “شادي رمزي” المجالي وأعضاء مجلس المفوضين الجدد بالتزامن مع توليهم مناصبهم الجديدة.

وأعرب عن ثقته بقدرة المجلس الجديد على تحقيق إنجازات نوعية تدعم مسيرة التطور الشامل في العقبة، والتي تأخذ خطوات هامة كمنفذ بحري وتنموي للمملكة.

وخلال تواجدها في العقبة، قامت الشركة بالمساهمة في رعاية حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام 2025 في محافظة العقبة، والذي نظمته مديرية التنمية المجتمعية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA).

وفي السياق ذاته أيضاً، مندوباً عن رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، “شادي رمزي” المجالي، رعى مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، الدكتور محمد أبو عمر، حفل اختتام أورنج الأردن شراكتها مع Proparco الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بتخريج الدفعة الخامسة من طالبات وطلاب أكاديمية البرمجة وهو الفوج الأخير للمشروع، عبر عقد فعالية برامج مركز أورنج الرقمي في العقبة، والتي تضمنت جلسة نقاشية بعنوان ‘استدامة نمو الشركات الناشئة في العقبة’، شارك فيها مفوض شؤون السياحة والشباب في العقبة، الدكتور ثابت النابلسي، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، وعدد من ريادي مسرعات وحاضنات أورنج. حيث تم استعراض تجارب ريادية وتسليط الضوء على الإنجازات الرقمية المكتسبة من خلال برامج مركز أورنج الرقمي، في تأكيد على التزام الشركة بتمكين الشباب رقمياً ودعم ريادة الأعمال والابتكار في المملكة.

ولأن موظفي أورنج هم حجر الأساس في إنجازاتها ومحطاتها، حرص الرئيس التنفيذي على لقاء موظفي الشركة في مراكز ومعارض الشركة المتواجدة في العقبة، حيث عبّر عن تقديره لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل الخدمات للزبائن. كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به الموظفون في ترجمة رؤية الشركة وتحقيق أهدافها في مختلف محافظات المملكة.

نبذة عن Orangeالأردن

شركة أورنج الأردن، التي تضم أكثر من 1800 موظف في ما يقارب 300 متجر وموقع في جميع أنحاء المملكة، يعملون على تقديم أفضل أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.6 مليون زبون في الأردن.

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم. حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

لمعرفة المزيد عنّا، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.