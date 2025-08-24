سلطة المياه توضح حول فيديو مضلل عن العدادات الذكية

وطنا اليوم:أوضحت سلطة المياه ردا على ما أثير حول احدى العدادات الذكية ( الديجتال ) مؤخرا على مواقع التواصل الالكتروني ، ان المعلومات التي تضمنها الفيديو المنشور عن العداد هي غير صحيحة ومضللة وتضمن مغالطات كثيرة لاتمت الى الحقيقة بصلة .

وبينت انه وتنفيذا للخطة الاستراتيجية لخفض الفاقد المائي وضمن المشاريع الممولة كمنح ومساعدات للحد من فاقد المياه وتحسين أنظمة التزويد المائي ، فقد شرعت سلطة المياه وشركاتها منذ سنوات باستبدال العدادات الميكانيكية القديمة نتيجة قدمها وتزايد اعطالها وبعد دراسات مستفيضة وتوصية فنية بضرورة استبدال هذه العدادات بأخرى حديثة ذكية بعد ان ثبت فعالية هذه العدادات من قبل كافة الجهات المعنية والتأكد من استخدامها في عدد كبير من دول العالم منذ سنوات طويلة ، إضافة الى فعالية عملها ودقتها بعد استخدامها في عدد من مناطق المملكة .

وأكدت سلطة المياه ان هذه العدادات مرت بكافة الإجراءات الفنية والفحوصات اللازمة من قبل فنيين ومختصين محليين ودوليين واجراء كافة الفحوصات اللازمة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس لضمان مطابقتها للمواصفة الأردنية ، إضافة الى التزام الشركة المصنعة لها وكفالتها والتزامها بجودة هذه العدادات وتحملها اية عيوب فيها وضمان سلامتها، وانها دقيقة لا يمكن ان تقيس الهواء ، ولايوجد فيها اية كاميرات كما تضمن الفيديو المنشور وانما هي عدادات حديثة ذكية يمكن قراءتها عن بعد .

وتؤكد سلطة المياه حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير أفضل المعدات وفق اعلى المواصفات والتأكد من دقتها وفعاليتها وسلامتها لما فيه المصلحة العامة وضمان عدالة توزيع المياه للحد من الفاقد وضمان حقوق المواطنين ، داعية الى عدم الالتفات الى مثل هذه المنشورات المضللة واخذ المعلومات من مصدرها