ارتفاع عدد شهداء لقمة العيش في غزة إلى 2095 شهيدا

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 62,686 شهيدا، و157,951 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، بأن من بين الحصيلة 10,842 شهيدا، و45,910 إصابة، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية، 64 شهيدا، و278 مصابا، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وتجد طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.

وقالت الوزارة إن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من شهداء المساعدات بلغ 19 شهيدا و123 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,095 شهيدا، وأكثر من 15,431 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الماضية، 8 وفيات جديدة، نتيجة التجويع وسوء التغذية، بينهم طفل واحد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 289 حالة وفاة، من ضمنهم 115 طفلا.