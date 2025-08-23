بنك القاهرة عمان
عمان الأهلية ومنتدى المستثمر العربي العالمي يتفقان على تعزيز التعاون البحثي والعلمي

وطنا اليوم-استقبل الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، بمكتبه أول أمس الخميس 21 آب 2025، وفدًا من أعضاء منتدى المستثمر العربي العالمي برئاسة السيد ميشيل فايق الصايغ، رئيس مجلس الادارة.

وشارك في الزيارة كل من أعضاء منتدى المستثمر العربي : نظيم محمد الصباح، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، المهندسة ميساء البطاينة، عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز الاستشارات والدراسات الاستراتيجية، الدكتورة محاسن الجاغوب، عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني للمنتدى ، الدكتورة حنان عيسى ملكاوي، مستشارة البحث والتطوير بالمنتدى وعضو شبكة العلماء والباحثين العرب والأستاذة فريال خالد الخطيب، المديرة التنفيذية.

 كما حضر اللقاء الاستاذ الدكتور غالب عريقات عميد كلية العلوم الطبية المساندة والمرشح لعضوية فريق البحث الابتكاري التطبيقي بالمنتدى والدكتور محمد ملكاوي عضو فريق البحث الابتكاري.

وخلال جولة الوفد الزائر على المراكز البحثية العلمية في الجامعة، زار الوفد كلية ومختبرات طب الأسنان التي تعتبر من الكليات المتميزة بتصميمها وجودة أجهزتها على المستويين المحلي والدولي.

وقد بحث الطرفان خلال هذه الزيارة سبل التعاون المشترك ، حيث سيتم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة تشمل إقامة الندوات العلمية المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتطوير والاستشارات الاستراتيجية، بما يعزز دور الجامعة والمنتدى في دعم مسيرة التعليم العالي والاستثمار والابتكار في العالم العربي.

وقد أكد المنتدى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وتكريس جهوده في بناء جسور تعاون للاسهام في خدمة التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي متكامل.


