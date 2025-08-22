جلستا توعية حول مكافحة ذبابة ثمار الزيتون في المفرق

وطنا اليوم:نفذت مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية جلسة توعوية حول مكافحة ذبابة ثمار الزيتون.

وذكرت المديرية، أن الجلسة التي نفذتها شعبة الثروة النباتية في المديرية في جمعية سيدات الحرش التعاونية، تضمنت تعريفا بذبابة ثمرة الزيتون وطرق مكافحتها وذلك ضمن جهود وزارة الزراعة للحد من هذه الآفة التي تؤثر على جودة وإنتاج ثمار الزيتون.

وأضافت، أن الجلسة تناولت أساليب المكافحة الحديثة لاستخدام المصائد الملونة والغذائية وأهمية تطبيقها بشكل صحيح لحماية المحاصيل، لافتة إلى أن الجلسة تضمنت أيضا رفع وعي المزارعين حول الممارسات الزراعية السليمة للحد من انتشار هذه الآفة وضمان إنتاجية افضل لمزارع الزيتون.

إلى ذلك، نفذت مديرية زراعة لواء بلعما، مدرسة حقلية حول “الالوفيرا” كمحصول اقتصادي متحمل للجفاف “قدمتها المدربة المهندسة رحاب الشخانبة .

وبحسب المديرية، فقد تضمنت الجلسة شرحا مفصلا عن إدارة المزرعة والسجلات الزراعية وتحليل النظام البيئي ووضع خطة للمشاكل التي تواجه المحصول.