22 أغسطس 2025
أديداس تعتذر علناً للسكان الأصليين في المكسيك

وطنا اليوم:قدمت شركة تصنيع الملابس الرياضية الألمانية أديداس اعتذارا علنيا في أعقاب اتهامات بالاستيلاء الثقافي في تصميم صندل “أواكساكا سليب-أون”.
وأعتذرت ممثلة أديداس كارين غونزاليس يوم الخميس في حدث أقيم في المجتمع المتضرر في فيا هيدالغو يالالاغ بولاية أواكساكا الجنوبية في المكسيك.
وحضر الحدث، الذي تضمن الموسيقى والرقص، السكان الأصليون بالزي التقليدي. وكانوا يرتدون صنادل هواراتشي المصنوعة يدويا التي كانت نموذجا للصندل المثير للجدل الذي صممه المصمم الأميركي ويلي تشافاريا لصالح أديداس.
واتهمت الشركة الألمانية بالاستيلاء الثقافي في المكسيك، حيث انتقدت الرئيسة كلاوديا شينباوم تسويق التقليد دون موافقة صريحة من مبدعيه.
وبعد اجتماع مع السلطات المحلية، قرأت ممثلة أديداس رسالة اعتذار لأعضاء المجتمع.
وقالت غونزاليس نيابة عن أديداس: “تم تصميم نموذج أواكساكا سليب-أون مستوحى من تصميم نشأ في ولاية أواكساكا، وهو نموذجي لتقاليد بلدة فيا هيدالغو يالالاغ”.
وأضافت “نحن ندرك أن هذا الوضع ربما تسبب في انزعاج، ولهذا نقدم اعتذارا علنيا”.
وتابعت غونزاليس “سوف نتجنب العمل دون توجيهكم وتعاونكم في المستقبل ونعيد التأكيد على التزامنا بالعمل بشكل تعاوني مع مجتمع يالالاغ”.
ونقلت صحيفة لا جورنادا المكسيكية عن غونزاليس قولها إن المنتج لم يتم تسويقه بعد.
ووصفت وزارة الثقافة والفنون في أواكساكا الاعتذار بأنه “فعل تاريخي للاعتراف بالشعوب الأصلية في أواكساكا”.
وتتخذ المكسيك إجراءات ضد الشركات التي تستخدم التصميمات التقليدية من دول أميركا اللاتينية منذ عدة سنوات.


