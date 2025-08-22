بنك القاهرة عمان
التجويع يفتك بأطفال غزة.. والأمم المتحدة تستعد لإعلان المجاعة رسمياً

22 أغسطس 2025
Mother of the 3-year-old child Amjed Al-Qanooa, who suffers from severe malnutrition, shows the pills prescribed for her son in the Jabalia Camp in northern Gaza on June 9, 2024. Al-Qanooa, who suffers from severe malnutrition, weighs 5 kg, and signs of malnutrition are visible on his body and face. Palestinian children are increasingly suffering from severe malnutrition and dehydration amid Israeli attacks on the densely populated Gaza Strip. (Photo by Abood Abusalama / Middle East Images / Middle East Images via AFP) (Photo by ABOOD ABUSALAMA/Middle East Images/AFP via Getty Images)

وطنا اليوم:كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية، اليوم الجمعة، أن الهيئة الدولية المسؤولة عن مراقبة الجوع في العالم ستعلن المجاعة في مدينة غزة للمرة الأولى.
وأضافت الصحيفة أن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة سيعلن أن المجاعة تحدث بمحافظة غزة، مضيفة أن إحاطة التصنيف المذكور تتوقع امتداد المجاعة لمحافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، فيما يواجه أكثر من نصف مليون شخص بغزة ظروفا كارثية تتسم بالجوع والعوز والموت.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن العدد الإجمالي لشهداء التجويع الإسرائيلي وسوء التغذية ارتفع إلى 269 بينهم 112 طفلا.
وفي 20 يوليو/تموز الماضي قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، إن 88% من مساحة قطاع غزة البالغة حوالي 360 كيلومترا مربعا، ويسكنها قرابة 2.3 مليون فلسطيني تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين.
وترتكب إسرائيل بدعم أميركي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و192 شهيدا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.


