إعادة تفعيل رابط المكرمة الملكية لأبناء العسكريين ليوم واحد

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية – فرع المكرمة الملكية السامية، عن إعادة تفعيل الرابط الإلكتروني: edcm.jaf.mil.jo ، ولمرة واحدة فقط، لاستقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية للطلبة الذين لم يتقدموا بطلباتهم مسبقاً.
وأشارت المديرية أن فترة إعادة التفعيل ستبدأ اعتباراً من الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة 22 آب 2025 ولغاية الساعة 12:00 ظهر يوم السبت 23 آب 2025.
وشددت على أن هذه المهلة الاستثنائية تمنح فرصة أخيرة للطلبة الذين لم يسجلوا سابقا للاستفادة من المكرمة الملكية السامية


