وطنا اليوم:أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية – فرع المكرمة الملكية السامية، عن إعادة تفعيل الرابط الإلكتروني: edcm.jaf.mil.jo ، ولمرة واحدة فقط، لاستقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية للطلبة الذين لم يتقدموا بطلباتهم مسبقاً.
وأشارت المديرية أن فترة إعادة التفعيل ستبدأ اعتباراً من الساعة 12:00 ظهر يوم الجمعة 22 آب 2025 ولغاية الساعة 12:00 ظهر يوم السبت 23 آب 2025.
وشددت على أن هذه المهلة الاستثنائية تمنح فرصة أخيرة للطلبة الذين لم يسجلوا سابقا للاستفادة من المكرمة الملكية السامية
إعادة تفعيل رابط المكرمة الملكية لأبناء العسكريين ليوم واحد
