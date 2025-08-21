بنك القاهرة عمان
الاحتلال يبدأ بإبلاغ الطواقم الطبية والإغاثية في شمال غزة لإعداد خطط إجلاء

21 أغسطس 2025
وطنا اليوم:بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إبلاغ الطواقم الطبية ومنظمات الإغاثة في شمال غزة بضرورة إعداد خطط إجلاء، تمهيدا لعملية عسكرية للسيطرة على المدينة، وفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال.
وجاء في البيان، أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أبلغوا هذا الأسبوع “المسؤولين في القطاع الطبي والمنظمات الدولية في شمال قطاع غزة من أجل الاستعداد لإجلاء السكان إلى جنوب القطاع”.


