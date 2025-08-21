بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني

21 أغسطس 2025
رئيس الوزراء يستقبل وزير الدفاع الياباني

وطنا اليوم:استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الأردن واليابان والحرص على الارتقاء بها في المجالات كافة؛ خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
كما تم التأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً ما يتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية.
وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة والوحشية والاعتداءات في الضفة الغربية والتصعيد الخطير في المنطقة، وضمان استدامة وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة في ظل الكارثة الإنسانيَّة التي يعانيها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025