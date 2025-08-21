بنك الاتحاد يطلق أولى مبادرات بصمة الاتحاد التطوعية في عجلون لتجديد مدرسة الطيّارة الأساسية

وطنا اليوم:أطلق بنك الاتحاد أولى مبادرات برنامجه الخاص بالمسؤولية الاجتماعية “بصمة الاتحاد” من خلال تجديد وترميم مدرسة الطيّارة الأساسية المختلطة في محافظة عجلون، استعداداً للعام الدراسي الجديد.

تم تنظيم هذه المبادرة بالتعاون مع منظمة “لوياك” الأردن، وبمشاركة متطوعين من موظفي وموظفات بنك الاتحاد وعملائه، وتضمنت أعمال الترميم والتجديد إعادة طلاء الصفوف الدراسية وتزيينها، وتزويد المدرسة بأثاث ومقاعد جديدة، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الحديثة، بهدف خلق بيئة تعليمية ممتعة تحفّز الطلاب مع بداية عامهم الدراسي.

وتم افتتاح المدرسة بحلتها الجديدة بحضور ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومحافظة عجلون، تأكيداً على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التعليمية ودعم المجتمع المحلي.

يشار أن برامج المسؤولية الاجتماعية في بنك الاتحاد يركز على قطاع التعليم بصفته استثماراً مهما لمستقبل الأردن، وجاءت مبادرة “بصمة الاتحاد” لتوحد الجهود بين موظفي البنك وشركائه وأفراد المجتمع بهدف بناء بيئة تعليمية صحية وملهمة للطلبة.

ويعمل بنك الاتحاد على إطلاق مبادرات مماثلة ضمن برنامج “بصمة الاتحاد”، وهي مفتوحة أمام الجميع للمشاركة في هذه التجارب التطوعية لتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة وخدمة الأجيال القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الاتحاد يتيح لعملائه ولغير عملائه فرصة المشاركة في الأعمال التطوعية ضمن برنامج مسؤوليته المجتمعية “بصمة الاتحاد” من خلال التسجيل عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.