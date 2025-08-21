بنك القاهرة عمان
السعودية تتيح التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج المملكة دون وسيط

21 أغسطس 2025
السعودية تتيح التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج المملكة دون وسيط

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية الأربعاء، خدمة “نسك عمرة” في خطوة نوعية تمكّن المعتمرين من خارج المملكة من التقديم المباشر للحصول على تأشيرة العمرة، وحجز الخدمات المرتبطة برحلتهم، دون الحاجة إلى أي وسيط، عبر المنصة (https://umrah.nusuk.sa/)، وفق بيان للوزارة.
وبحسب ماذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” تعد خدمة “نسك عمرة” أحد الخيارات الجديدة أمام الراغبين بأداء العمرة من خارج المملكة، إضافة إلى الخيارات الأخرى مثل الوكلاء المؤهلين في بلد المعتمر، ويمكن معرفتهم من خلال منصة “نسك عمرة”.
وتتيح الخدمة الجديدة اختيار باقات متكاملة أو خدمات مستقلة، تشمل التأشيرة، الإقامة، والمواصلات، والجولات الإثرائية، والخدمات المساندة، مع إمكانية تصميم الباقات وفق رغباتهم وتطلعاتهم، وذلك عبر واجهة استخدام حديثة تدعم 7 لغات وتتكامل مع الأنظمة الحكومية ذات العلاقة، لضمان تجربة رقمية موحدة وسلسة.
وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة تناسب مختلف الشرائح، حيث تمكّن المعتمر من إتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا، ابتداءً من التقديم وحتى الحصول على تأشيرة الدخول، مع توفير خيارات متنوعة للباقات والخدمات تلبي احتياجات ورغبات مختلفة، بما يحقق تجربة ميسّرة وثرية.


