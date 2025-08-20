بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

أمانة عمّان تبدأ الخميس بإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

20 أغسطس 2025
أمانة عمّان تبدأ الخميس بإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

وطنا اليوم:تعتزم أمانة عمّان الكبرى إزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكل وجودها اعتداء على الأرصفة والشوارع، اعتبارا من صباح الخميس، وذلك في إطار خططها لتسهيل حركة المرور وتعزيز الانسيابية المرورية.
وأوضحت الأمانة في بيان الأربعاء، أن وضع هذه الحواجز يشكل اعتداء على الأرصفة والشوارع، الأمر الذي يؤثر على سعتها ويؤدي إلى اختناقات مرورية.
ووفق البيان، فإن الأمانة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى زيادة سعة الشوارع، وتخفيف الازدحامات المرورية التي تسببها الحواجز والعوائق، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة.
وختمت ” تهدف الحملة إلى إعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة التي كانت تشغلها هذه العوائق، تسهيلا لحركة المشاة، وحفاظا على السلامة العامة”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:03

بمساهمة من البريد الأردني مؤسسة حرير تطلق مبادرة “حقائب الأمل” في مادبا بالتعاون مع صندوق المعونة

21:43

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:38

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية

20:33

إغلاق مخبز وإنذار محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات الصحية في عجلون

20:19

الأردن يدين استمرار إسرائيل في فرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية لغزة

20:08

العيسوي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

20:04

شاهد بالفيديو: دبابة تثير الجدل في سوريا

19:54

كشفتها السوشيال ميديا.. تفاصيل مداهمة الفجوة السوداء بمصر

19:45

133 ألف لاجئ سوري غادروا الأردن عائدين إلى بلادهم منذ ديسمبر

19:23

الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

19:20

مسارات الإصلاح وأين الخلل ؟

19:17

مهرجان الفحيص – الأردن تاريخ وحضارة يوقد شعلته الـ32.. السبت

وفيات
وفيات الجمعة 22-8-2025وفيات الخميس 21-8-2025وفيات الأربعاء 20-8-2025وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025