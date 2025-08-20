الكهرباء: تسوية المستحقات المتراكمة لمشتركي المنازل في الجنوب ووادي الأردن والشرقية

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن إطلاق برنامج ميسر لتسوية المبالغ المستحقة (الفواتير المتراكمة) على مشتركيها، داعيةً جميع المشتركين ضمن نطاق اختصاصها في الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ومنطقتي وادي الأردن والشرقية، والذين تتجاوز قيمة فواتيرهم السابقة غير المسددة 300 دينار، إلى المبادرة للاستفادة من التسهيلات الاستثنائية الجديدة لتسوية المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وأكدت الشركة، في بيان، الأربعاء، أن الإجراءات التحفيزية التي تتيحها الشركة تهدف إلى تمكين المشتركين المنزليين فقط من تجنب فصل التيار الكهربائي عن غير الملتزمين، وذلك وفقاً لتعليمات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وبينت أن المشترك الذي تتخلف ذمته عن سداد فاتورتين متتاليتين بقيمة إجمالية تتجاوز 75 ديناراً، يصبح عرضة لاتخاذ الإجراءات التي تشمل فصل التيار الكهربائي، مشيرةً إلى أن البرنامج يتيح فرصة لتسوية تلك الالتزامات بشكل مرن.

وأوضحت الشركة أن تقسيط المبالغ المستحقة على المشتركين يصل إلى 15 شهراً، مع دفعة أولى محدودة تبلغ 15% من إجمالي قيمة الفواتير السابقة المستحقة، شريطة أن تتم عملية التسوية خلال الفترة الأولى من عمر البرنامج الممتدة من 23 حتى 31 من الشهر الحالي.

وأضافت أن قيمة الدفعة الأولى ترتفع تدريجياً مع مرور الوقت، فيما تتناقص فترة التقسيط المتاحة أمام المشتركين الراغبين في الاستفادة من البرنامج، وذلك وفقاً للجداول المعلنة.

وبالنسبة لبرنامج “التقسيط”، قالت الشركة إن المرحلة الأولى: فواتير شهر أيار – دفعة 15% خلال 21-31 من الشهر الحالي، مع فترة تقسيط تصل إلى 15 شهراً، أما المرحلة الثانية: فواتير شهر أيار – دفعة 20% خلال 1-10 أيلول، مع فترة تقسيط تصل إلى 12 شهراً.

وأضافت أن المرحلة الثالثة: فواتير شهر أيار – دفعة 25% خلال 10-20 أيلول، مع فترة تقسيط تصل إلى 10 شهور، أما المرحلة الرابعة: الفاتورة المستحقة – دفعة 35% بعد 20 أيلول، مع فترة تقسيط تصل إلى 6 شهور فقط.

وأكدت الشركة أن الهدف من البرنامج هو التيسير على المشتركين وتمكينهم من تسوية التزاماتهم المالية بطريقة تدريجية، بما يضمن استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع، لافتةً إلى أن الاستفادة من المبادرة مشروطة بالالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل مرحلة.