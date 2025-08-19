بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الخارجية تتابع وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة في حادث سير على طريق درعا

18 ثانية ago
الخارجية تتابع وفاة أردني وإصابة 4 من عائلة واحدة في حادث سير على طريق درعا

وطنا اليوم:تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وفاة مواطن وإصابة أربعة من عائلة أردنية واحدة إثر حادث سير لمركبة سفريات تقل مسافرين أردنيين على طريق درعا في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في دمشق تابعت ملابسات الحادث منذ وقوعه مع السلطات المعنية في سوريا، مبيّنًا أن الحادث أسفر عن وفاة الأب، وإصابة الأم وثلاثة أطفال حالتهم مستقرة.
وأشار السفير القضاة إلى أن كوادر السفارة في دمشق على تواصل مستمر مع مستشفى السلام في ريف دمشق، الذي نُقِل إليه المصابون الأردنيّون الأربعة، فيما تم إخلاء جثمان الأب إلى مستشفى أخرى، ليصار لنقل الجثمان إلى المملكة بالتنسيق مع ذوي العائلة بعد إنجاز جميع الإجراءات في هذا الخصوص.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة للعائلة الأردنية لوفاة والدهم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمّده برحمته ومغفرته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:24

الصحفيين : تعديلات جديدة على تعليمات قبول العضوية

16:21

إلى كل من يزاود على الأردن… اقرأوا التاريخ قبل أن تتكلموا

16:12

رحيل الممثلة السورية صاحبة شخصية خيرو

16:02

بتعاون عراقي لبناني.. تفكيك أكبر مصنع كبتاغون بالشرق الأوسط

15:30

فيفا يكشف تفاصيل كأس العالم للأندية للسيدات

15:19

كارثة إنسانية تهدد الفاشر.. ونداء عاجل من أطباء السودان

14:51

الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

14:45

النار تلتهم غابات إسبانيا والبرتغال.. والمياه تغرق مدنا في باكستان والهند

14:36

الملك يستقبل سلام ويؤكد دعم الأردن الكامل للأشقاء اللبنانيين

14:35

اللواما تكتب :خدمة العلم… رافعة للوطن وبوابة نحو المستقبل

14:27

السماح للمواطنين الفيتناميين بدخول المملكة دون موافقة مسبقة

14:20

اليابان توافق على دعم مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري بـ 280 ألف دينار أردني

وفيات
وفيات الثلاثاء 19-8-2025وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله