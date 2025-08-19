بنك القاهرة عمان
إطلاق منصة جاهز لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية

37 ثانية ago
وطنا اليوم:أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الثلاثاء منصّة التدريب الانتخابي الإلكترونيّة “جاهز”، المخصّصة لبناء قدرات الكوادر العاملة في إدارة العملية الانتخابية ورفع جاهزيتها الميدانية والتنظيمية، وذلك ضمن استعدادات الهيئة للانتخابات المقبلة.
وأكّدت الهيئة أنّ التسجيل في منصّة “جاهز” واجتياز البرنامج التدريبي المعتمد والحصول على شهادة رسمية يُعدّ شرطًا أساسيًا للتنافس على المشاركة ضمن الكوادر المؤقتة للعمل في الانتخابات، بما يشمل لجان الانتخاب الرئيسية والكوادر المساندة واللجان العاملة يوم الاقتراع والفرز. وشدّدت على أنّ الشهادة تمثّل الخطوة الأولى في مسار التنافس ولا تُعدّ ضمانًا نهائيًا للمشاركة، مؤكدةً أنّه لا يمكن المشاركة في اللجان لمن لم يُسجّل أو لم يجتز البرنامج بنجاح.
وتقدّم منصّة “جاهز” منظومة تدريبية متكاملة تغطي الجوانب القانونية والإجرائية والفنية المرتبطة بمراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك معايير السلوك المهني، وإدارة المراكز واللجان، وآليات الاقتراع والفرز وإعداد النماذج والتقارير، بما يمكّن المشاركين من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة ومسؤولية.
كما تتضمّن المنصّة حزمة من الدورات المكثّفة المصمّمة وفق الكفايات والمسميات الوظيفية المعتمدة لدى الهيئة، بما يلبّي متطلبات العمل الانتخابي المتنوّعة. مع التأكيد على الالتزام بالشروط والاحكام العامة والخاصّة لكل وظيفة عند التقدّم، لضمان مواءمة المشاركين مع طبيعة المهام وآليات الاختيار.
ودعت الهيئة الراغبين بالالتحاق إلى التسجيل عبر منصّة «جاهز» على الرابط: https://rfe.iec.jo


