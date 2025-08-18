مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العكور والشرع والمجالي والبلوي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشائر العكور والشرع والمجالي والبلوي.

*ففي مدينة إربد* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الدكتور أحمد عبدالوهاب العكور، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة العكور، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

*وفي لواء الرمثا،* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة الحاجة آمنة أحمد الشرع، والدة العميد الركن عبدالباسط الشرع، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ إربد رضوان العتوم.

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى عشيرة المجالي بوفاة غالب المجالي، والد سطام المجالي، متصرف البترا، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد الى عشائر البلوي بوفاة الحاجة صبحة البلوي، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.