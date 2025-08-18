بنك القاهرة عمان
60 شهيدًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

18 أغسطس 2025
60 شهيدًا خلال 24 ساعة في قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 60 فلسطينيا وإصابة 344 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان على غزة، إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 62004 شهداء و156230 إصابة منذ تشرين الأول 2023


