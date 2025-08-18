القطاع الصناعي يُثمن إعلان ولي العهد إعادة تفعيل خدمة العلم

وطنا اليوم:ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إعادة تفعيل “خدمة العلم”، مشددا على ان القطاع الصناعي الأردني يدعم مثل هذه القرارات التي من شأنها أن أن تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وارتباط الشباب بأرضهم.

وأضاف الجغبير أن تطبيق خدمة العلم سيسهم في تهيئة الشباب وإعدادهم ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه ومواجهة التحديات المحيطة به، وخصوصا في ظل ما تشهده المنطقة من غطرسة وانفلات لقوات الاحتلال الاسرائيلي.

واشار الجغبير إلى أن نشامى القوات المسلحة سيسهمون في تطوير مهارات وقدرات مكلفي خدمة العلم لتكون لديهم القدرة على تحمل الصعاب ومواجهة التحديات.

موضحا “أن خدمة العلم تعمل على صقل شخصية الشباب من خلال تعزيز الانضباطية والمسؤولية، والعمل الجماعي، وتنمية روح العمل التطوعي لديهم، كما أنها توفر لهم فرصًا لاكتساب مهارات جديدة، وتهيئتهم ليكونوا جاهزين لخدمة الوطن والدفاع عنه في كل الأوقات والظروف”، وكذلك يمكن لهذه الخدمة ان تسهم في اعدادهم لسوق العمل، من خلال تعليمهم الالتزام والانضباط والجدية.