مشروع التكايا الأردني بغزة قدم أكثر من مليون وجبة ساخنة منذ بداية الأزمة

18 أغسطس 2025
وطنا اليوم:تواصل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تنفيذ مشروع الوجبات الساخنة وتكايا الطعام في قطاع غزة منذ بداية الأزمة، وذلك بدعم كريم من الحملة الأردنية لنصرة الأشقاء في غزة ووقفية خير الأردن للتنمية وغرفة تجارة إربد ولجنة زكاة المناصرة الأردنية وغيرهم من المتبرعين الأفراد والمؤسسات، الذين تكاتفوا لتأمين التمويل اللازم وضمان استمرارية هذا المشروع الحيوي لنصرة الأشقاء في غزة.
ويُنفَّذ المشروع بشكل يومي لتأمين مئات الوجبات الساخنة وتوزيعها مباشرة على الأسر المتضررة في مخيمات النزوح والمستشفيات والمدارس التي تحولت إلى مراكز إيواء، بما يضمن وصول الغذاء إلى الفئات الأشد ضعفاً وسط ظروف إنسانية صعبة وغير مسبوقة يشهدها القطاع.
وأكدت الهيئة أن استمرارية المشروع منذ اندلاع الأزمة وحتى اليوم تعبّر عن التزام أردني راسخ في دعم صمود الأشقاء في غزة، من خلال توفير الغذاء اليومي بانتظام، ليكون بذلك أحد أهم التدخلات الإغاثية التي تجمع بين الاستجابة الفورية والاستمرارية المستدامة.
وفي هذا السياق، قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن مشروع الوجبات الساخنة والتكايا هي مبادرة إنسانية أردنية متجددة، قائمة على دعم المتبرعين وثقة شركائنا المحليين”.
وبين أنه من خلال هذا المشروع يصل الأردن يوميا إلى مئات العائلات في أماكن النزوح والمستشفيات والمدارس داخل غزة، بما يؤكد أننا لم ولن نتخلى عن أشقائنا في أحلك الظروف.
واعتبر الشبلي أن استمرار هذا المشروع هو رسالة تضامن إنساني تتجاوز كل التحديات، وتجسد قيم التكافل والعطاء التي يتميز بها الأردن قيادة وشعبا.


