أعمال المراكز الصيفية لتحفيظ القران الكريم (إناث) التابعة لوزارة الأوقاف تختتم اعمالها في محافظة الكرك

وطنا اليوم – اختُتمت في محافظة الكرك بإشراف رئيسة قسم الشؤون النسائية الكرك الدكتوره هند جمال الضمور ت أعمال المراكز الصيفية لتحفيظ القران الكريم (إناث) التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ، والتي تميزت هذا العام على مستوى محافظات المملكة من خلال تنفيذ خطة الوزارة وشعارها : “يدًا بيد… من المخدرات نحمي أجيال الغد.

وقالت الضمور ان المراكز استهدفت مختلف الفئات العمرية من الطالبات، وقد سادها جو من التعاون والانتماء والولاء للوطن والقيادة الهاشمية، الأمر الذي أسهم في تحقيق رسالتها التوعوية والنهضوية.

واضافت ان هذه المراكز شكلت بوصلة توجيهية، عرّفت المشاركات بخطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، بما يعزز دورهن في بناء جيل واعٍ محصّن بالقيم والإيمان والعلم.