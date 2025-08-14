عمّان تتصدر نسب إشغال الفنادق بمتوسط 71%

وطنا اليوم:قال نائب رئيس جمعية الفنادق، حسين هلالات، الخميس، إن إقامة الحفلات الغنائية أسهم باستقطاب الزوار من خارج الأردن والذي ساهم بشكل كبير في تنشيط عدد من الفنادق والمرافق السياحية القريبة من العاصمة عمّان.

وبخصوص نسب إشغال المنشآت الفندقية للأسبوع الثاني من شهر آب الحالي قال هلالات،إن متوسط إشغال فنادق عمّان بلغ 71% والبحر الميت 28% بينما البترا 5%.

وبلغت نسب إشغال فنادق عمان فئة 5 نجوم 82%، وفئة 4 نجوم 66% وفئة 3 نجوم 63%.

وأوضح أن نسبة إشغال فنادق 5 نجوم في البحر الميت بلغت 39%، فيما بلغت نسبة إشعال فنادق 4 نجوم 16%.

أما فنادق الـ5 نجوم في البترا فبلغت 11%، فيما فنادق 4 نجوم 4%، وبلغت نسبة إشغال فنادق 3 نجوم 1%.

وأضاف أن البيانات المتوفرة لدى جمعية الفنادق تشير إلى وجود حركة ملحوظة في العاصمة عمّان خلال الفترة الحالية مرجعا ذلك إلى توافد المغتربين وعرب 48 ودول الخليج والعراقيين.

وأوضح هلالات أن البيانات الحالية تشير إلى أن الحركة السياحية في منطقة البحر الميت تتركز بشكل رئيسي خلال عطلات نهاية الأسبوع، نتيجة إقبال الزوار المحليين لقضاء الإجازات القصيرة، بالمقابل تبقى معدلات الإشغال منخفضة خلال أيام الأسبوع.

وأكّد هلالات تأثير موجة الحر على الحجوزات الفندقية في البحر الميت حيث صدرت تحذيرات تدعو المواطنين والزوار إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما قد يكون له دور إضافي في الحد من الحركة السياحية خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أنه ما زالت مدينة البترا تشهد انخفاضاً ملحوظاً في نسب الإشغال الفندقي خلال هذه الفترة، وما تزال نسب الإشغال ثابتة دون أي تحسن يُذكر، وقد أدى هذا التراجع إلى إغلاق العديد من المنشآت الفندقية، نتيجة ضعف الحركة السياحية وغياب الزوار الأجانب والتي تعتمد بشكل كامل على السياح من الأميركيين والأوروبيين