بقضية نادرة الحدوث .. قرار قضائي بتغيير جنس الفتاة عرين الى الذكر عماد

12 ثانية ago
وطنا اليوم:أيدت محكمة بداية الرصيفة قراراً نادراً بالموافقة على تغيير جنس فتاة أردنية تبلغ 27 عاماً من أنثى إلى ذكر، وتغيير اسمها من “عرين” إلى “عماد”.
وجاء القرار بعد أن قدمت المدعية طلبها لتعديل قيودها المدنية بعد أن أظهرت الفحوص الطبية أنها تميل نفسياً وبيولوجياً إلى الذكورة، وخضعت لعلاج هرموني أدى إلى تطابق جنسها البيولوجي مع هويتها النفسية.
وأظهرت تقارير طبية من مركز سوراسكي للغدد الصماء في يافا، إضافة إلى تقييمات نفسية، أن المدعية تعيش هويتها الذكورية بشكل كامل وقادرة على التكيف اجتماعياً. كما حصلت على فتوى شرعية من رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس تؤكد عدم وجود مانع شرعي لإجراء العلاج الهرموني وتغيير الجنس.
وبناءً على المواد القانونية 9 و14 و15 و32 و34 و35 من قانون الأحوال المدنية الأردني، رأت المحكمة أن تعديل سجلات الأحوال المدنية للمدعية يتوافق مع القانون، وأقرت تحويل جنسها واسمها رسمياً، مع إمكانية الاستئناف


