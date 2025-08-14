عطا البردويل يعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب بدمياط

وطنا اليوم:أعلن رجل الأعمال عطا أبوالفتوح البردويل، الشهير بـ عطا البردويل، خوضه سباق انتخابات مجلس النواب 2025 ممثلًا عن دائرة فارسكور – الزرقا – كفر سعد – كفر العرب بمحافظة دمياط، مؤكدًا عزمه على تقديم نموذج برلماني يعكس صوت أبناء الدائرة ويدافع عن مصالحهم تحت قبة البرلمان.

وينحدر عطا البردويل من قرية كفر العرب بمحافظة دمياط، حيث نشأ وسط بيئة تقدّر القيم والمبادئ وتؤمن بأهمية تمثيل المواطن في الحياة السياسية تمثيلًا حقيقيًا ويعرف عطا البردويل بين أبناء الدائرة بثبات الموقف والوفاء بالعهد وهو ما جعله يحظى باحترام وتقدير قطاعات واسعة من الأهالي الذين يرون فيه شخصية قادرة على الدفاع عن حقوقهم وإيصال مطالبهم إلى صناع القرار.

وأكد عطا البردويل في تصريحاته أن دخوله المعترك الانتخابي ليس بحثًا عن منصب أو وجاهة، بل من أجل الدفاع عن حق أهالي الدائرة في برلمان قوي يحترم تطلعاتهم ويعمل على تحقيق التنمية في مختلف المجالات، سواء الخدمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

وأضاف عطا البردويل أنه يرفض إطلاق الوعود التي لا يمكن تنفيذها، مشددًا على أن العمل الميداني وخدمة المواطنين هما الأساس الذي سيبني عليه برنامجه الانتخابي.

ويعتمد عطا البردويل، على سجل من الحضور الفعّال في قضايا مجتمعه المحلي، حيث كان دائم التواجد بين أبناء الدائرة لمتابعة احتياجاتهم والعمل على حل مشكلاتهم ويرى أن تمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان أمانة ومسؤولية تتطلب التواصل المستمر والاستماع إلى صوت الشارع، بعيدًا عن الانعزال بعد الفوز بالمقعد.

ومع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية المقبلة، يتوقع مراقبون أن تشهد دائرة فارسكور – الزرقا – كفر سعد – كفر العرب منافسة قوية بين المرشحين، في ظل الحراك السياسي المتزايد بمحافظة دمياط، حيث يسعى الناخبون لاختيار من يرونه الأقدر على تمثيلهم والدفاع عن حقوقهم في المرحلة المقبلة.

ويأمل عطا البردويل أن يحظى بثقة الناخبين، مؤكدًا التزامه بخدمة أبناء الدائرة والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتحقيق تنمية حقيقية تواكب طموحاتهم