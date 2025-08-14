الخصاونة : الملك يعبر عن المواقف الأردنية الثابتة والراسخة الرافضة للتهجير

وطنا اليوم:أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور مصطفى الخصاونة أن مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ثابتة وراسخة تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف الخصاونة خلال لقاء على قناة الجزيرة مباشر أن الموقف الأردني بسلطاته الثلاث أكد رفضه القاطع والمطلق لتصريحات رئيس حكومة الإحتلال التي عبر بها عن نوايا غير مشروعة تجاه المنطقة والاقليم بهدف فرض النفوذ والقوة في الشرق الأوسط.

وقال الخصاونة إن هذه التصريحات ليست بجديدة على هذا الكيان المحتل وانها تعبر عن حالة الضعف والوهن لدى حكومته ، مشيرا الى أنها ليست فقط مرتبطة برئيس الوزارء وانما هناك عدد من الوزراء المتطرفون اللذين عبروا بتصريحات مماثلة.

وأشار الى ان هذه التصريحات تحمل في مضمونها فكر ديني توسعي على حساب أراضي الدول المحيطة وماهي الا أوهام تطلق بين الفينة والأخرى.

واكد الخصاونة ان تصريحات كيان الاحتلال محاولات بائسة هدفها كسب التأييد في الداخل الإسرائيلي، مشيرا الى ان الحرب على قطاع غزة لم تأتي بثمارها كما كان مخطط لها، لافتا الى ان مراكز الدراسات الإسرائيلية تعطي مؤشراً على ضعف حكومة الاحتلال وتراجع شعبية رئيسها المتطرف.

وشدد الخصاونة على أن الأردن دولة ذات سيادة راسخة تحترم المواثيق والعهود الدولية ، مشيرا الى الدبلوماسية القوية التي يقودها سيد البلاد واستثماره اعلاقاته المتميزة مع دوائر صنع القرار في العالم حيث يستثمرها لأجل احلال السلام فيلانويفا والعالم بأسره.

ولفت الى ان السياسة الأردنية تنحى دائما الى الدبلوماسية والوسطية يقودها قائد محنك يوظف كل قدراته لأجل فتح الحوار الذي هو اساس الاستقرار .

واكد الخصاونة على ان القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية تمتلك إرادة وإيمان و قدرات كبيرة تمكنها من الدفاع عن الأردن وتامين استقراره وحماية ثراه الطاهر.

وتابع الخصاونة ان الدول الفاعلة والمجتمع الدولي يرفضون كل اشكال العنف ،وان كل الجولات المكوكية التي قام بها جلالة الملك استطاع من خلالها حشد الدعم والوقوف في مواجهة الممارسات والتصريحات الإسرائيلية.

وأشار الى لقاء التاريخي لجلالة الملك عبد الله بالرئيس الأمريكي ترامب الذي أثناه عن تبني فكرة التهجير وانه من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام .

واختتم الخصاونة حديثه ان التصريحات مجرد ” حلم واهم صعب المنال” و لن يتحقق وهي مجرد محاولات بائسة ، لافتا الى انه سيكون هناك تحرك دبلوماسي وسياسي اردني قوي حيال كل هذه التصريحات الغير مشروعة.